Logan Paul拍賣比卡超Pokémon卡 3年前用4千萬購入大談投資回報
撰文：韓學敏
出版：更新：
知名YouTuber兼職業摔角手Logan Paul宣布，將於2026年2月拍賣他在2022年以530萬美元（約4,134萬港元）購入的PSA10級「繪圖師比卡超」Pokémon卡。
他在財經節目《The Big Money Show》中直言，Pokémon等收藏卡的投資回報在過去20年超越股市，高達3,000%，並極力推崇非傳統投資。
這張1997年推出的日版促銷卡，是獲頂級「PSA 10」鑑定（表示卡片狀態完美無瑕）的版本。Logan Paul在節目中將卡片鑲於價值7.5萬美元（約58.5萬港元）的鑽石項鍊盒中佩戴，並稱之為「全球最稀有、最有價值的Pokémon卡」。該交易曾創下最貴Pokémon卡的健力士世界紀錄。
Logan Paul表示，其投資動機源於童年對該遊戲的熱愛，並利用早年在YouTube累積的財富大量購卡。他擁有的淨資產目前估計約1.5億美元。
對於卡片當前價值，他坦言「不知道，我們拭目以待」。
