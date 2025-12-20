Switch 2《Pokemon Pokopia》預購送百變怪螢幕擦吊飾｜很多Switch 2 用家都問，幾時先有新的「動森」玩？暫時任天堂是未有消息的，不過可以留意一下這款人人都稱為「寶可夢版動森」的慢玩社交類小遊戲《Pokemon Pokopia》，遊戲內的所有居民，都是由Pokemon內的「百變怪」化身而成，現在預訂行貨遊戲，更會贈送百變怪螢幕擦吊飾。



搶先購買實體版有哪些超萌特典？

官方特別為香港及台灣的玩家準備了驚喜！只要搶先購買 Nintendo Switch 2 專用的實體版遊戲，就能獲得「百變怪造型螢幕擦壓克力吊飾」乙個 。這款吊飾印有皮卡丘與百變怪的閃亮圖案，背面還能用來擦乾淨你的手機或主機螢幕，既可愛又實用 。

特典數量有限，送完即止，且只限預訂實體版才可享有，下載版是不附贈吊飾的，想收藏的粉絲記得趕快去預訂實體版 ！

《Pokémon Pokopia》為何被稱為「寶可夢版動森」？到底玩什麼？

《動森》就是一埋動物居民，起屋、慢活、到不同朋友的家作客，非常relax。而《Pokémon Pokopia》的玩法相約，舞台設定在充滿神秘感的荒廢孤島 。最有趣的是，我們這次不是扮演訓練家，而是化身成「百變怪」，在「巨蔓藤博士」帶領下重建家園 ！Game內還有很多為此作品而設的特殊造型寶可夢，比如像聖誕樹一樣的草頭卡比獸，勁！

如何打造夢幻的寶可夢棲息地？

平時玩《動森》或《牧場物語》，都要為收集工具及素材而煩惱；在《Pokopia》的世界裡，你劈樹不需要斧頭、淋花也不必水壺 ！而是要吸引更多寶可夢夥伴入住，你得像規劃動森島嶼一樣用心 。玩家可以利用工作台加工材料，製作路燈、長椅或營火 。最酷的是，你可以針對不同屬性的寶可夢佈置環境，例如擺放拳擊沙包來吸引格鬥系夥伴，或是在海邊釣起可愛的鯉魚王 。看著寶可夢們在島上幫忙發電、蓋房子，心靈都被療癒了 ！

這款遊戲就像《集合啦！動物森友會》一樣，玩家可以隨心所欲地改變髮型服裝，還能4 人連線※同步在島上瘋狂拍照、蓋房子，享受愜意的慢活時光 。遊戲預定於 2026 年 3 月 5 日在全球同步發售，但要注意必須擁有 Nintendo Switch 2 主機才能遊玩 。

※必須要有與遊玩人數相等數量的Nintendo Switch 2主機和軟體。

※若要使用網路通訊遊玩，必須先加入「Nintendo Switch Online（付費）」