Celine Dion化身聖誕怪傑　重現經典橋段兼唱All by Myself｜有片

加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）12月24日在社交平台Instagram發布一段影片，顯示她打扮成經典熒幕形象「聖誕怪傑」（Grinch），不僅唱了自己的經典歌曲《All by Myself》，更模仿一段《聖誕怪傑》經典橋段。



在影片中，莎蓮迪安穿着「聖誕怪傑」服飾，坐在壁爐和聖誕樹前，唱道：「All by myself~」她接着模仿電影獨白的口吻說道：「那些胡家鎮人（Whos）真夠厚臉皮的，這麼短的時間內就邀請我過去。就算我想去，我的日程也不允許！」

說罷，莎蓮迪安翻起日程表：「4點，練練嗓子；4點半，叫孩子們起床；5點，解決世界飢餓問題，別告訴任何人；5點半，跳爵士舞；6點半，和我自己吃晚飯，這可不能再取消了！7點，琢磨我的創意。」

她補充道：「當然，就算我把創作時間推遲到晚上9點，我還是有時間躺在床上無休止地刷TikTok影片。或者，我也可以簡單地祝大家聖誕快樂、新年快樂……太無聊了！」

《聖誕怪傑》（How the Grinch Stole Christmas）是一部美國喜劇電影，講述由荷里活笑匠占基利（Jim Carey）飾演綠色怪物「聖誕怪傑」，計劃破壞胡家鎮（Whoville）聖誕盛況，卻被居民感動並最終愛上聖誕節的故事。