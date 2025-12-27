英國調查揭最糟糕聖誕禮物：從二手睡衣到爛水果　有5大招數處置

英國消費者權益機構「Which？」一項調查結果出爐，有約五分之一受訪者表示2024年聖誕節收到了不想要的禮物。包括二手睡衣、爛水果、馬麥醬（marmite）味的除臭劑和送給車路士球迷的熱刺書籍。針對這些不合適的禮品，專家指出有5大方案可將其「驅之別院」。



當被問及如何處理這些禮物時，33%的人表示會保留並使用；15%則會保留但不使用；34%承認處理掉了這份禮物；12% 把它送給了朋友或家人；11%把它捐給了慈善商店，8%在網上市場賣掉了它。

示意圖：英國有約五分之一受訪者表示，2024年聖誕節收到了不想要的禮物。（Getty）

「Which？」建議，可以考慮採用這5種方法，來處理不想要的禮物：

退貨或換貨

一位受訪者表示：「我女兒送了我一次直升機飛行體驗。但我有眩暈症並害怕坐飛機。所以我把它換成了一次酒店住宿。」

若禮品附帶收據，可以到商店處進行退換貨服務；至於網購平台的商物，則需買家發起退貨，金額一般會退回到下單時使用的帳戶，但被標記為「禮品」購買的商品，亞馬遜（Amazon）允許收禮人申請退回金錢或信用額度。

有消費者表示，聖誕節收到馬麥醬（Marmite）味的除臭劑作為禮物。（網上圖片）

轉送給別人

十分之一收到不想要的禮物的人表示，把禮物轉送給了家人或朋友。

放在線上平台轉售

eBay等二手交易平台是轉售禮品的不錯選擇。如果想賣衣服和配飾，試試Depop和Vinted；至於書籍、唱片和電子產品，可以看看musicMagpie跟WeBuyBooks。

交易平台Gumtree更推出了「不想要的禮物」（unwanted gifts）專區。

捐給需要的人

有受訪者表示，他們收到了尺碼不對、設計難看的衣物等不需要的物品，分別捐給慈善機構、商店、食物銀行、庇護中心和收容所。

示意圖：收到不想要的聖誕禮物，别急着扔掉，可以嘗試賣給別人。（Getty）

回收利用

對於有些人收到不心儀的電子產品和衣物，不妨嘗試進行回收。可以透過地方政府或回收公司提供的電子產品再利用服務，避免資源浪費。

We Just Recycle公司可以回收衣物、鞋子、皮帶和包包。約翰路易斯（John Lewis）連鎖百貨等零售商也提供二手衣物回收計劃。