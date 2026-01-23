足足陪跑16次「金曲製造機」Diane Warren再入圍奧斯卡　延續紀錄

「第98屆奧斯卡金像獎」1月22日公布提名名單（Oscars Nominations 2026），除了最佳男女主角、最佳電影等大獎備受注目外，還有一位已經入圍「最佳原創歌曲獎」16次、但尚未得獎的著名作曲兼填詞人Diane Warren。她這次再度入圍，即第17次挑戰「最佳原創歌曲獎」，延續自己創下的女作曲人最多入圍次數紀錄。



Diane Warren有什麼名曲？

生於美國加州的Diane Warren獲譽為金曲製造機，她創作的經典名曲包括莎蓮迪安（Celine Dion）演唱的《Because You Loved Me》、Toni Braxton的《Un-Break My Heart》、LeAnn Rimes的《How Do I Live》、Aerosmith的《I Don't Want to Miss a Thing》、Faith Hill的電影《珍珠港》主題曲《There You'll Be》等等。

她曾在奧斯卡「最佳原創歌曲獎」16度陪跑，包括1988年、1997至2000年、2002年、2015至16年、2018年至2025年，到今年再憑紀錄片《Diane Warren: Relentless》歌曲、Kesha演唱的《Dear Me》入圍同一獎項，為連續第9年入圍，總數達到第17次。

她未曾獲得奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，至2022年她獲得奧斯卡頒發榮譽獎，以表揚她的貢獻。在奧斯卡以外，她也曾多次獲得影視歌曲獎項，包括金球獎、格林美獎（Grammy Awards）等。

Diane Warren如何看待一直未得獎？

她個人也以樂觀心態面對在奧斯卡「長期陪跑」一事，在2025年第16次陪跑後，她搞笑回應指「我還會回來…… 你們擺脱不了我的」，又稱「事情就是這樣，我很高興來到這裏。」

在這次第17度入圍後，她在社交網站發文感謝各界，「Dear Me，當你獨自坐在房間，感覺全世界都在與你作對，你能想像長大後的自己（我可不是！）會為你寫一首歌，告訴你一切都會好起來，而且這首歌還會獲得奧斯卡提名？ ！謝謝各位！」

Diane Warren入圍奧斯卡16次未獲獎仍不算最多，在奧斯卡最佳混音獎（best sound mixing），Kevin O'Connell在入圍20次後，才終在2017年獲獎，2024年他也憑電影《奧本海默》（Oppenheimer）成為最佳音效獎的得獎人之一。