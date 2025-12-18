奧斯卡頒獎禮2029年起改由YouTube免費直播

奧斯卡金像獎頒獎禮從2029年起，將不再在美國廣播公司（ABC）播出，而改在串流平台YouTube向全球免費直播。至於取得播放權逾半世紀的ABC，尚餘下3年播映權，包括2028年的第100屆頒獎禮。



圖為2014年2月5日，美國廣播公司（ABC）在加州大樓的標誌。（Reuters）

美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Science，AMPAS）於12月17日公布，已與Google旗下的YouTube達成協議，稱2029年至2033年的奧斯卡頒獎禮，將由YouTube獲得全球獨家轉播權。聲明表示，與YouTube建立新合作夥伴關係，將有助把學院成果推廣至盡可能多的全球受眾。

YouTube將成為奧斯卡所有相關內容的官方平台，包括提名名單、紅地毯直擊、幕後花絮等，均將透過YouTube向全球超過20億觀眾免費直播，美國YouTube TV訂閱用戶也可免費觀看。

圖為2025年12月15日的插圖，一部智能手機螢幕顯示YouTube標誌。 （Getty Images）

英國天空新聞（Sky News）報道，ABC是從1961年起獲得奧斯卡轉播權，期間僅1971年至1975年曾回歸到美國全國廣播公司（NBC）。去年由ABC播出的頒獎禮獲1970萬名觀眾收看，創下近5年新高。不過，這遠低於1998年5700萬人收看的最高紀錄。