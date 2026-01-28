美國失智丈夫忘卻39年婚姻　再次向妻子求婚感動眾人

患有阿茲海默症的美國人奧賴利（Michael O'Reilly）已經忘記了他與妻子費爾德曼（Linda Feldman）長達39年的婚姻，兩人依舊感情深厚，他在2025年11月再次求婚，兩人於2026年1月在照護中心再次舉行婚禮。



據《華盛頓郵報》報道，78歲的費爾德曼與丈夫奧賴利於1979年相識，從朋友發展為戀人，並於1987年結婚。兩人攜手環遊世界，共建家庭。即使奧賴利因病逐漸失去記憶，甚至忘掉妻子的姓名與身份，費爾德曼始終陪伴在側，悉心照料。

2025年11月，奧賴利在加州伯克利的照護中心，忘記婚姻關係，再次開口求婚：「妳願意嫁給我嗎？」費爾德曼並未說破兩人已經結婚多年的「真相」，她微笑回答：「我願意。」

照護中心員工本月初為他們籌辦了一場溫馨的第二次婚禮，邀請親近的家人、朋友與中心工作人員參加。費爾德曼稱「當我前來時，我丈夫總是笑著」、「他知道的就是他愛我」，他們的故事證明了真愛能夠跨越阿茲海默症等生命挑戰，即使記憶褪去，愛仍然堅不可摧。