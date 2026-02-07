冬奧｜里安納度名模女友Vittoria Ceretti現身開幕禮　捧國旗進場

米蘭科爾蒂納冬季奧運（簡稱冬奧，Winter Olympics 2026）2月6日開幕，儀式上除了有大批歌手表演外，荷里活影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的意大利名模女友Vittoria Ceretti也有現身，負責捧國旗進場。



在開幕禮的尾聲，當歌手表演完畢後，Vittoria Ceretti與其他多位模特兒登上舞台，他們均身穿Armani禮服登場，他們的禮服分為紅、白、綠三色，正是意大利國旗的三種顏色。這一幕也被視為向2025年9月逝世的意大利傳奇服裝設計大師Giorgio Armani致敬。

穿著白禮服的Vittoria Ceretti雙手捧著意大利國旗進場，隨後向意大利憲兵儀仗隊遞交國旗。

現年27歲的Vittoria Ceretti出生於意大利北部布雷西亞（Brescia），與米蘭同屬倫巴第大區。

她曾為多個時尚品牌如Chanel、Armani、Prada等擔任模特兒或拍攝廣告，為時尚圈內灸手可熱的名模，她2023年傳出與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的戀情，也成為一時熱話。

她也是Armani最新2026年春夏季產品，也即是Giorgio Armani最後系列服裝設計作品的代言人。