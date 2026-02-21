巴塞羅那聖家堂最高搭樓封頂　興建144年終達設計預想高度｜有片

西班牙巴塞羅那（Barcelona）著名地標、建築大師高第（Antoni Gaudi）未竟之作聖家堂（Sagrada Família）最高塔樓「耶穌塔」2月20日正式封頂，建築整體高度上升至172.5米，意味着它自1882年興建以來，經過144年終達到起初設計的預想高度。



《衛報》及歐洲新聞台（Euronews）20日報道，工人當日早上11時操作起重機，在「耶穌塔」塔頂上安置十字架的最後一件部件，至此該塔正式封頂。

儘管聖家堂如今才達到原設計高度，但隨着該塔的修建，它自去年10月已成為巴塞隆拿最高的建築以及世上最高的教堂。

「耶穌塔」內部目前仍處於施工狀態，外部亦依然被起重機和棚架包圍，預計將於6月10日、高第逝世100周年紀念日完工。

報道指，每年有數百萬遊客參觀聖家堂，單是2024年便出售約 480萬張門票，收入主要用於資助進行中的建設，而教堂全面完工預計還需要10年時間。