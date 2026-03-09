SETI研究所：外星人存在證據被太空天氣干擾　科學家調整搜尋策略

美國加州專門尋找外星人的機構SETI研究所3月8日公布一個新發現，那就是外星人可能真的存在，而且可能一直在嘗試跟我們聯絡，但因為「太空天氣」不好，我們根本收不到訊號。



科學家加賈爾（Vishal Gajjar）和布朗（Grayce C Brown）在報告中解釋說，外星人發射的無線電波在經過它們自己星球附近的太空時，會被太陽風暴或電漿干擾。就像收音機訊號不好會沙沙作響一樣，這些干擾會讓原本清楚的外星訊號變得模糊、散掉，等傳到地球時，我們的設備就偵測不到。

美國51區：圖為攝影記者2020年9月19日拍攝的「外星人研究中心」內部一隅，其中一個雕像造型是美國荷里活女星瑪麗蓮夢露的經典姿勢。（Reuters）

研究人員說，這個發現很重要，因為以前大家都在努力聽外星人有沒有打電話來，但現在才知道，可能是訊號在半路上被「天氣」破壞掉。

他們指，接下來會調整搜尋方法，改用不同的頻率繼續聽，希望能真正聽到外星人的聲音。