歐陽萬成讚香港機場效率高　笑美國機場沒錢取消快速安檢｜有片

香港出生，其後移民美國的笑匠歐陽萬成（Jimmy O. Yang）近日在本港推出電影《JIMMY O. YANG 歐陽萬成 FINALLY HOME》，電影3月27日在美國上映。歐陽萬成出席Jimmy Kimmel訪談節目宣傳新片的時候，談到之前返港出席首映，盛讚香港的機場效率高，反觀美國的機場卻取消了快速安檢（Pre-check）。歐陽萬成對美國有錢用黑鷹直升機擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），卻沒錢請人維持快速安檢感到納悶。



歐陽萬成分享從香港飛回美國的體驗（0:33-1:36）：

Jimmy Kimmel指歐陽萬成坐了13小時飛機，從香港返回美國，並問對方回來的航班是否順利。

歐陽萬成表示，他在香港停留了一個星期宣傳新片，沒有意識到自己要回到美國這個「一片混亂」（dumpster fire）的國度。

歐陽萬成對美國機場取消了快速安檢系統感到詫異，因為那是美國機場唯一的優點。他不明白為何美國有錢用黑鷹直升機，給予馬杜羅頭等艙的地位將他飛回美國，然後再給他光鮮的Nike服裝，卻沒有錢請人去維持快速安檢制度。

歐陽萬成其後讚香港的機場非常高效。

歐陽萬成Finally Home預告片：

歐陽萬成談到電影的原型，2025年6月在紅磡體育館舉行的《Jimmy O. Yang Live in Hong Kong》棟篤笑演出本來計劃在西雅圖舉行和進行拍攝，但當他意識到他希望自己的父母、他仰慕的香港明星和兒時朋友見證這個難忘時刻，他就決定將拍攝改為在香港進行。

歐陽萬成分享他講拍攝的影片帶回美國，花了6個月進行剪輯，觀看了無數片段，從中選出他父親看他演出一臉滿足的表情，他十分享受整個過程。

自2026年2月14日以來，美國國土安全部 (DHS) 就處於停擺狀態，部分停擺已超過40 天，導緻美國運輸安全管理局 (TSA) 的撥款中段，歐陽萬成提到的機場快速安檢制度來自運輸安全管理局。