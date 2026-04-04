英國六合彩｜倫敦彩票頭獎得主逾期未領　含恨錯失1.1億獎金

不少港人都高度關注六合彩攪珠及派彩，而對許多英國人而言，一夜致富、成為百萬富翁無疑是個美好的夢想。然而，對於一位來自倫敦東南部的幸運兒來講，這個美夢卻變成了噩夢，因為他/她錯過了領取1060萬英鎊（約1.1億港元）巨額獎金的截止日期。



英國《衛報》4月3日報道，英國國家彩票（National lottery）的玩家有180天的時間領取獎金，但截止日期過後將一無所獲。儘管進行了「廣泛的搜索」，英國國家彩票公司近日表示，2025年10月4日在貝克斯利地區（Bexley，貝克斯利倫敦自治市）購買的一張樂透彩票，其1060萬英鎊（約1.1億港元）的巨額獎金無人認領。

2026年4月3日報道，英國國家彩票（National lottery）公司表示，2025年10月4日在貝克斯利地區（Bexley）購買的一張樂透彩票，其1060萬英鎊（約1.1億港元）的巨額獎金無人認領。圖為英國國家彩票公司的宣傳圖片。（X@TNLUK）

截止日期在3月26日（上周四）已過，這位來自貝克斯利的準億萬富翁最終空手而回；這筆獎金將捐給由彩票公司支持的慈善機構。

英國國家彩票營運商Allwyn表示，如此龐大的獎金無人認領的情況實屬罕見。一位發言人表示：「大部分無人認領的獎金都是小額獎項。如此巨額的獎金無人認領的情況非常罕見。」

目前還有五項「重大」國家彩券獎金尚未有人領取，總價值超過320萬英鎊（約3300萬港港元）。其中三項是價值100萬英鎊（約1034萬港元）的歐洲百萬彩票或樂透彩票。

Allwyn公司的高級中獎顧問卡特（Andy Carter）表示：「儘管我們對這位來自貝克斯利的頭獎得主進行了廣泛的搜尋，但我可以確認，這位彩票持有者並未前來領取他的樂透獎金，很遺憾，他錯失了這筆足以改變人生的巨款。」

2020年3月11日，圖為一名男子正在填寫英國的彩券。（Getty）

卡特也補充說：「這筆錢將用於慈善事業，並用於增加每週為國家彩票資助項目籌集的3300萬英鎊（約3.4億港元），其中一些項目就在貝克斯利地區。」這番話恐怕難以安慰這位彩票持有者。