匈牙利大選｜馬吉亞爾倒戈擊敗童年偶像歐爾班　是變天還是延續？

匈牙利4月12日（周日）舉行國會大選，執政16年的現任總理歐爾班（Viktor Orban）承認敗選，並表示已向蒂薩黨（Tisza）領導人馬吉亞爾（Peter Magyar，又譯毛焦爾）致賀。曾與歐爾班同屬青民盟（Fidesz）、小時候在床頭懸掛對方海報的毛焦爾，已然成為推翻歐爾班的幕後推手。



現年45歲的馬吉亞爾在匈牙利民主轉型時期於布達佩斯長大。小時候，他的床頭就掛着歐爾班的海報——當時歐爾班是匈牙利民主運動的領導者，曾公開要求蘇聯軍隊撤出匈牙利。然而，歐爾班執政的16年間，匈牙利已變成「非自由主義的溫床」。

圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，總理歐爾班（Viktor Orban）在部份點票結果公布後，在布達佩斯向支持者發表講話。（Reuters）

曾與歐爾班同屬青民盟

馬吉亞爾於2002年加入青民盟，2006年與青民盟前司法部長瓦爾加（Judit Varga）結婚，2023年離婚。然而2024年，當外界發現歐爾班政府——這個多年來一直以捍衛基督教家庭和保護兒童為政治標榜的政府，竟特赦一名因協助掩蓋兒童之家性虐待醜聞而被定罪的男子後，馬吉亞爾因而一夕成名。當時已是馬吉亞爾前妻的瓦爾加，與匈牙利總統卡塔琳（Katalin Novák）一同辭職。

圖為2026年4月12日，匈牙利舉行國會大選，中右翼反對黨蒂薩黨（Tisza）料取得壓倒性勝利，該黨領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）提前向支持者發表勝選講話。（Reuters）

馬吉亞爾當時在社媒上發表一篇措辭犀利的貼文，指責青民盟官員將這兩名女性當作替罪羊，「躲在女人的裙擺後面」。根據馬吉亞爾的敘述，青民盟不過是向公民推銷的一種「政治產品」，而官員們卻是以犧牲普通匈牙利人的利益為代價，來擴張自己的權力與財富。

因醜聞轉加入新興蒂薩黨

馬吉亞爾在青民盟爆發醜聞的2024年，轉加入成立僅4年的蒂薩黨，並迅速晉升為該黨領導人。在他的領導下，蒂薩黨在2024年6月的歐洲議會選舉中，出人意料地贏得近30%的匈牙利選票，開啟自身迅速崛起之路，也使馬吉亞爾被選為歐洲議會議員。

更強硬移民立場、擬恢復與歐盟關係

馬吉亞爾誓言要在移民問題上，採取比歐爾班更強硬立場。他還誓言恢復民主制衡機制、修復與歐盟的關係，並嚴厲打擊腐敗。此外，他亦承諾在2035年前擺脫對俄羅斯能源的依賴，同時努力與俄羅斯建立「務實的關係」。

圖為2026年4月12日，匈牙利國會選舉投票，反對黨蒂薩黨（Tisza）領袖馬吉亞爾（Peter Magyar）在布達佩斯投票。（Reuters）

而關於烏克蘭問題，馬吉亞爾表示將延續歐爾班的反對立場：即不向基輔方面提供武器，也不加速烏克蘭加入歐盟的進程。

但這場勝利背後隱藏着一個問題：馬吉亞爾領導的政府究竟能做些甚麼？在青民盟執政的16年裏，該黨在匈牙利國家、媒體和司法部門安插了大量忠誠擁護者，蒂薩黨將如何應對政府更迭，目前仍是未知數。