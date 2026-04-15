巴黎慈善抽獎　男子買100歐元獎券　贏價值逾100萬歐元畢加索畫作

巴黎藝術愛好者霍達拉（Ari Hodara）以一張100歐元的慈善抽獎券，贏得一幅價值超過100萬歐元的畢加索（Pablo Picasso）畫作，成為該項慈善活動的第三位幸運得主。



根據衛報（The Guadian）報道，58歲的霍達拉是一名銷售工程師，他自稱是畢加索的業餘愛好者。上週末他在餐廳用餐時偶然得知抽獎活動，隨即購買一張彩票。

本周二（4月14）在佳士得（Christie）拍賣行開獎後，主辦方致電通知他獲獎，他起初難以置信地詢問：「我如何確認這不是惡作劇？」他計劃先將好消息告知尚未下班的妻子，並表示「一開始我會好好珍惜並保存它」。

資料圖片：畢加索1941年所繪的肖像畫《女人頭像》（Head of a Woman）

此次名為「用100歐元贏得畢加索」的抽獎活動已是第三屆，旨在為阿茲海默症研究籌款。獎品是畢加索1941年為其長期繆思兼伴侶朵拉·瑪爾（Dora Maar）所繪的肖像畫《女人頭像》（Head of a Woman）。

活動12萬張彩票全數售罄，籌得1200萬歐元，其中100萬歐元將支付給畫作原持有者Opera畫廊。畫廊創辦人表示，此價格低於145萬歐元的公開市價。前兩屆抽獎分別為黎巴嫩文化項目及非洲水資源衛生計劃籌得超過1000萬歐元。