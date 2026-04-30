金正恩、馬斯克變身「機械狗」　柏林藝術展勁吸睛｜有片

在德國柏林的一間博物館裏，近日可以看見一群機械狗在四處遊蕩，它們擁有超逼真的矽膠頭部，這些頭部是以世界知名人物，包括馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zucerkberg）、貝索斯（Jeff Bezos）、華荷（Andy Warhol）及畢卡索（Pablo Picasso）為原型設計。這些機械狗偶爾還會「排便」，吐出它們之前用內置鏡頭拍攝周圍環境的打印圖像。



網民分享在柏林觀看「名人機械狗」互動展覽：

據美國《國家廣播公司》（NBC）報道，這些機械狗是美國藝術家Beeple（原名：溫克爾曼，Mike Winkelmann）創作的互動裝置作品的一部分，目前正在柏林新國家美術館展出。

據報道，每個印刷圖像都展現現實的片段，經由人工智能處理後，呈現出與狗的個性相符的形象，或者換句話說，反映了它肩上人物的世界觀（例如，畢卡索的機械狗會呈現出立體主義風格（cubism），而沃荷的狗則會呈現出波普藝術（pop art）風格）。

展覽組織者在活動介紹中寫道，這件作品旨在探討我們的認知是如何被演算法和科技平台塑造的。

藝術家Beeple表示：「過去，我們對世界的看法在一定程度上受到了藝術家視角的影響，畢加索的繪畫方式改變了我們對世界的認知，華荷對消費主義和流行文化的探討也改變了我對這些事物的看法。」

Beeple指：「如今，我們對世界的認知被那些擁有強大演算法的科技億萬富翁所塑造，這些演算法決定了我們能看見甚麼，看不到什麼。」

Beeple強調：「這是一種巨大的力量，我認為我們還沒有完全理解它，尤其因為他們想要做出改變時，無需遊說聯合國，無需通過國會或歐盟的審批，只需起床就能修改這些演算法。」

其中一隻機械狗的頭部採用了藝術家本人的頭像。

柏林展覽的策展人Lisa Botti表示，人工智能是當今影響我們生活最深遠的現象之一，「博物館是社會反思」這類變革的合適場所，這也是她希望展出Beeple作品的原因。

+ 1

這件名為《普通動物》的作品最早於2025年在邁阿密舉行的巴素爾藝術展展出。