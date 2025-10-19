日本伸縮購物袋爆紅　網民稱「激似一物」　慨嘆使用「需要勇氣」

網友：好用，但不敢輕易拿出來，這個購物袋掏出來，真的會讓人一秒社死（社會性死亡）！



最近，一款日本伸縮購物袋在網絡上引發熱議。它輕巧便攜、容量驚人，但唯一的問題是，展開後的樣子，和內褲實在太像了！

一款引發熱議的日本伸縮購物袋（X@nyanchumaman）

用完自動縮小 不用疊自己變整齊：

這款購物袋採用彈性材質製成，是不是很眼熟？沒錯，就是和童年人手一件的「褶皺菠蘿衣」同樣的褶皺材質。

不用時可摺疊成手機大小，輕鬆放入口袋或包中。一旦需要裝東西，只需輕輕一拉，它就能迅速展開，變成一個大容量的購物袋。自動收縮的設計，也省去了摺疊的麻煩，對「懶人」十分友好。

然而，正是它皺皺的質感與伸縮屬性，讓不少人在公共場合掏出它時遭遇尷尬。有網友分享：

「我在藥店剛拿出來，店員就驚訝地問：這……是購物袋嗎？」

「真的，勸大家購買前請三思！我在超市被問無數次『那是內褲嗎？』」



其他用過同款的網友也紛紛曬出自己的袋子，以及尷尬經歷：

媽媽一鋪開這個袋子，我和老爸都笑翻了，就連旁邊的店員也低下了頭。

甚至有人開玩笑說：

緊急情況下，或許真能當內褲穿。

不過話說回來，雖然實用性強，但如果你不想頻繁解釋「這真的不是內褲」，或許在使用前，得先做好心理建設。那麼，你們怎麼看？

