曾挺彈劾特朗普 美共和黨參議員初選落敗無緣連任 成14年來首位
撰文：劉耀洋
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美國共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）5月16日在參議院初選中落敗無緣連任，是自2012年首名競選連任失敗的參議員。獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）背書的侯選人及另一挑戰者，將於6月的決選中再一決勝負。卡西迪曾獲特朗普支持，但他2021年投票支持彈劾後者，而招致其不滿。特朗普同日在社交媒體發文，讚揚其背書的侯選人，並對卡西迪的落敗幸災樂禍。
路透社及英國《衛報》16日報道，獲特朗普背書的侯選人Julia Letlow在初選中獲得逾 45%的選票，擊敗了獲得約28%選票的州財長弗萊明（John Fleming），以及獲約24%選票的卡茜迪。這意味着卡西迪被淘汰，前兩人將進入定於6月27日舉行的第二輪投票。
特朗普其後在社交媒體上Truth Social祝賀萊特洛，同時嘲諷卡西迪：「他對助其當選者的背叛如今已成為傳奇，很高興看到他的政治生涯結束！」
Julia Letlow也發表相關言論，稱路易斯安那州選民不滿卡西迪支持彈劾特朗普的決定，認為那是他背叛選民的舉動。
卡西迪在初選結果公布後，向支持者發表講話。他含蓄地回應特朗普：「只有當侮辱來自有品格和正直的人時，我才會感到困擾。而我認為，有品格和正直的人不會把時間浪費在網上攻擊別人。」
據路透社，這次初選結果被視為特朗普「清算行動」的重大勝利，他先前已在印第安納州成功拉下5名違背其意願的共和黨地方參議員，他們曾反對特朗普為中期選舉，推動旨在保護共和黨重劃選區的計劃。
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