魔物獵人崛起｜數人請假打機　日本佛心老闆索性讓所有人放假

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-25 13:23

CAPCOM旗下熱門遊戲《魔物獵人》系列新作《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）3月26日推出。日本有一間VR內容企劃開發公司老闆，決定26日讓全體員工放假一天，讓他們專心「狩獵」。不少網民對於如此體貼的老闆紛紛「按讚」。

日本的VR（Virtual Reality，虛擬實境）企劃開發公司Mark-On Ltd.董事長檜山正樹在Twitter發文，稱3月26日列為「魔物假日」，全體員工放假1天。加上這1天「意外的假期」後，同事們都可休個3天的長周末，羨煞不少網民。

This is amazing...... a Japanese Company is giving employees the day off for a new holiday "Monster Hunter Rise Launch Day" because so many employees were planning on taking the day off anyway.



Source: https://t.co/yY77qRCUtw — Stealth (@Stealth40k) March 23, 2021

檜山接受日本《赫芬頓郵報》採訪時稱，因有數名員工在26日請假，於是他乾脆讓所有人放假。不過他更笑言員工雖可休假，自己身為《魔物獵人》「發燒友」，還是得回公司工作。

他稱董事會成員不包括在這個安排內，所以遊戲面市日當天，他還是會上班。

檜山公布放假的決定後，公司員工當然非常開心，這則推文也成為日本社交媒體的熱門話題，網民留言包括表示羨慕、查詢這家「佛心公司」是否有仍缺人，以及希望自己的公司能仿效。

相關圖輯：《魔物獵人》電影注定失敗？15大遊戲改編電影 神作爛片一線之差

+ 25 + 25 + 25

延伸閱讀：Monster Hunter Rise怨虎龍變怨婦了？日網民批新封面龍設計超差