全球首例　伊拉克男嬰天生有3根陰莖

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-04 01:05

伊拉克一對父母迎來家中新成員，但後來發現3個月的兒子有陰囊腫脹以及皮膚出現突起物，於是帶他前往醫院檢查。經診斷後發現男嬰竟有3根陰莖，成為全球醫學史上首個有3根陰莖的案例。

醫生在醫學期刊《國際外科手術病例報告》（International Journal of Surgery Case Reports）發布論文，稱伊拉克一對父母發現，兒子在出生3月後，下體有不明的突起物，便帶他前往就醫。醫生檢查男嬰後發現，小寶寶身上不明突起物竟是另外2根的陰莖，也就是說男嬰共有3根陰莖。

文中指出他第二根陰莖長2厘米，連接第一根陰莖的根部。第三根陰莖則長1厘米，位於他陰囊下，亦與第一根陰莖相連。報告內文稱，男嬰的第二根與第三根陰莖都沒尿道。

伊拉克一名男嬰經診斷後，被發現天生有3根陰莖。他成為全球醫學史上首個有3根陰莖的案例。（《國際外科手術病例報告》）

醫生後來已將男嬰的另外2根陰莖切除，術後沒任何不良反應。他的其他器官也沒有異常情況。

擁有2根陰莖的案例已非常罕見，據統計，每500萬至600萬名新生嬰兒中才有一宗，更別說是擁有2根陰莖以上的案例。醫學上有紀錄以來，迄今僅有約100宗「雙陰莖」案例，天生有3根陰莖的案例，更是從來未有過。

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