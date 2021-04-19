印度男打賭200元能一次食50隻雞蛋　吃到第42隻昏迷送院急救不治

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-19 17:07

印度42歲男性亞達（Subhash Yada）日前跟友人打賭2,000盧比（約207港元）自己能吃下50顆雞蛋，卻在吃第42顆雞蛋時陷入昏迷。

印度醫療網站medizzycom報道，亞達隨後被送醫急救，卻在數小時後身亡。有關單位正調查他食用雞蛋暴斃的原因。主治醫生認為暴飲暴食是亞達死亡的主因，他的家人則拒絕對此事發表評論。

報道指出營養價值很高的雞蛋仍有致命的危機，因為蛋黃的膽固醇含量很高，吃過多會嚴重破壞消化系統，最後甚至可能導致心肺功能受損。

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浙江大學教授張義古（Yigu Zhang，音譯）建議吃蛋時只要吃蛋白，或攝取其他蛋白質來源，不要食用全蛋以促進心血管長期健康。吃蛋黃會攝入膽固醇，極可能增加死亡率。

倫敦大學學院（University College London）心臟學教授帕托（Riyaz Patel）則表示，對於大多數沒特別醫學或飲食顧慮的人來說，適量食用雞蛋以獲得均衡飲食並無不妥。

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