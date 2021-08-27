美女響應環保運動　露胸示威救地球

英國倫敦近日有500多位市民，上街響應環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的示威活動。其中一名身材姣好的美女Laura Amherst前日(25日)裸露著上身，在人海中引起許多關注。她希望利用自己的身材優勢藉，由裸身跳舞喚醒大眾對氣候議題的重視。她胸口重點部僅用2張宣傳貼紙遮住，分別貼上「ER」貼紙，以及寫下「Wake up」等字樣，臀部也寫上「act now」的標語，緊貼活動主題試圖吸引更多人挺身而出。



據外媒報導，英國「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)本周在英國倫敦街頭舉辦大型示威，在擁有相同理念的號召下，眾多市民立即癱瘓了街區的交通，警方三日來也逮捕了約100人。不過，其中一名31歲女子Laura Amherst，卻意外引發關注，原因是她的抗議手法實在太「出眾」，她幾乎全裸上街抗議，大方露出巨乳，她事後也坦言深知何謂「乳巨聚人心」的威力，才使用此招數。