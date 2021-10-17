「你期待今天的工作嗎？」日本網民鬧爆廣告　出街僅1天「閃撤」

「賣廣告」目的是宣傳產品以及提升企業形象，有些卻「一句話激嬲全世界」。日本一個「炎上廣告」內容其中一句：「今日の仕事は楽しみですか。」就是這樣出事了。這導致它發布1天後，便在輿論壓力中撤下。
「炎上」是日本流行用語，意思是因出錯、失言等事件引起紛爭，在網上引發罵戰以及猛烈的言語攻擊。
在品川站有一條很長的通道，由閘口通往商業區。早上及傍晚上、下班時間，這裏都擠滿行人，他們都往同一方向走。他們於繁忙時間走在這裏，不論是趕着上班，或是一天的辛勞終於結束之際，都不得不與這廣告「打照面」，不少人因此產生鬱悶及不快的感覺。
廣告內容第一句是「今天的工作，你期待嗎？」，引發日本打工仔狠批。有人認為它令品川站那條通道成為「社畜走廊」，又指廣告訊息是「反烏批邦」，以及「看不起人」等。
livedoor NEWS有文章引述網民發文稱，「即使我不期待，也有一堆工作要做」（楽しみでなくても、しなくてはならない仕事はあるのに），以及指廣告內容「傷害努力工作的人的說話」（つらくてもなんとか仕事を頑張っている人を傷つける言葉）。
↓有網民轉發廣告的現場照片，稱這批廣告令品川站這條通道成為「社畜走廊」：
品川駅の社畜回廊、まさにディストピアな赴きがある。凹んでいるとき、こんなの見せられたら一歩も動けなくなるんじゃないか。— Takashi Okumura (@tweeting_drtaka) October 4, 2021
RT 品川駅を歩くみなさま、ぜひ注目してみてください！ pic.twitter.com/3pOTDAqEcr
↓有網民批評，創作這則廣告的人是「自我意識過剩」、「自以為是」，認為「我每天都非常期待工作、開心的工作才是正確的」。她也稱，不認為走在品川站的上班族看到這個會開心。
今日の仕事は楽しみですか。の広告、作り手の「毎日仕事を楽しんじゃっている “俺/俺たち” 」的な寒々しい自意識が透けて見えているのが嫌だな。そこそこ毎日楽しく仕事をしているはずのワイがこんな気持ちになるくらいだから、品川駅を歩く通勤者でこれを快く思う人はいないと思う pic.twitter.com/FMUhPBiYC9— Jun (@43946971j) October 5, 2021
↓有網站在Twitter發起「＃品川車站前傷得最重的人」（#品川駅前で一番心傷付けた奴が優勝），很多人都發揮創意大肆「惡搞」：
事件引發「炎上」之後，有份發布它的公司代表翌日道歉，而且宣布將廣告撤下。
對這廣告負有責任的AlphaDrive行政總裁麻生要一回應此事。他在Twitter發文稱：「10月4日（星期一）起在JR品川站大堂宣傳的品牌訊息沒考慮到車站的使用者，我們深表歉意。 廣告10月5日（星期二）上午停止發布。」
10月4日（月）よりJR品川駅コンコースにて広告掲載したブランドメッセージにおいて、当駅利用者の方々への配慮に欠く表現となっておりましたことを心よりお詫び申し上げます。当該広告については、10月5日（火）午前をもって掲載を終了いたしました。https://t.co/lsS1qXzgE7— 麻生要一 (@asou401) October 5, 2021
廣告是由日本一間名為Alpha Drive的顧問公司，以及由它經營的NewsPicks公司發布。Alpha Drive是從事人力及企業轉型業務，而NewsPicks則有一個新聞應用程式。
↓其實這廣告完整內容，並非驟眼看來那麼「暗黑」。廣告打出「你期待今天的工作嗎？」字樣後，後續出現文字是「如讓人期待雀躍的工作增加，這個社會應會更富饒。AlphaDrive/NewsPicks會協助建立新創事業，讓Business更多衝勁、更加心動」。
品川駅の広告が実際にはどのようなものだったのか参考のために上げておきます。— keijitakeda (@keijitakeda) October 6, 2021
当該部分だけを撮影していますが天気予報やニュースの合間に他の企業の広告なども表示され、この表示を見るには数分間待たなければなりませんでした。 pic.twitter.com/6N2Fw8k30R
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