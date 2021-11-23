有片︱約翰遜演講突忘詞又找不到講稿　改談Peppa Pig「救場」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）11月22日在英格蘭北部泰恩港（Port of Tyne，暫譯）向英國工業聯合會成員發表演講，本來是談發展商業，但期間發生小插曲，他突然忘記自己說到哪裏，又無法即時在講稿中找到正確的內容，臨場變成改談英國卡通角色Peppa Pig來「救場」。



路透社22日稱，約翰遜當日嘗試在講稿中找出正確的內容，他一邊翻閱講稿，一邊歎氣，又說「該死」（Blast it）和「原諒我」（Forgive me）。

約翰遜：圖為2021年11月21日，英國首相約翰遜與妻兒在漢普郡Peppa Pig主題公園遊玩。（Reuters）

談Peppa Pig「救場」

約翰遜最後沒找到演講內容，轉為提起獨角獸企業（Unicorn）。他其後又突然再轉為分享自己遊覽漢普郡（Hampshire）Peppa Pig主題公園的經歷。

▼點擊觀看約翰遜演講時突然找不到講稿的片段，至約21:40時開始談Peppa Pig▼

約翰遜指自己21日到訪Peppa Pig主題公園，他喜歡那個地方，附近的街道很安全，學校也有秩序。

他對沒去過Peppa Pig主題公園的商界人士說：「我對你沒去過那裏感到驚訝。」他又提及Peppa Pig已「衝出國際」，他稱：「誰會相信一隻外型像風筒或畢加索畫風風筒的豬，一隻被英國廣播公司（BBC）拒絕的豬，現在竟然被出口到180個國家，還能在美國和中國設立主題公園？」

Peppa Pig：圖為2018年5月31日，美國紐約市有工作人員在一個活動期間穿上Peppa Pig造型的服裝，與兒童合照。（Getty）

事後指演講順利

約翰遜似乎沒因自己的表現感到尷尬，他在演講後回應記者表示：「我認為聽眾已聽到我希望表達的絕大部份觀點，我覺得這事已順利完成。」

約翰遜：圖為2021年11月22日，英國首相約翰遜到訪布萊斯一間企業的總部。（Reuters）

商界批評

輿論看法卻未必與約翰遜相同，《衛報》22日稱，高級商界領袖和保守黨議員批評約翰遜的演說雜亂無章。