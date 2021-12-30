美國稅局好心提提你：貪污、侵佔、各種非法得來的財產都要報稅！

來到年尾，又是美國要報稅交稅的日子。不過除了要填上工作收入、找回各種可免稅證明準備報稅外，各位還不要忘記「把非法得來的收入，如售賣違法藥物、非法佔據物業所賺取的資產」，一拼記載在報稅表上。這看似開玩笑的報稅說明，其實隱藏玄機。



「請不要忘記把非法收入全部填上報稅表」，在美國稅務局（IRS）最新2021年版的報稅說明上，明確地寫上了必需報稅的範圍。其中的非法收入包括售賣違法藥物、佔據物業、收受賄賂等等。其中更特意標註一行，寫明「請把受收的賄賂寫在收入欄上」。

話說在頭，請不要忘了把貪污收受的賄賂報稅。圖為美國稅務局的報稅書明書。（IRS官網截圖）

這個看似在開玩笑的東西，其實是應美國法律所訂明。因根據法律，所有收入不論從何而來，只要沒被國會排除，都可以被徵稅。非法收入理所當然可以被徵稅。

相信很多人會想，誰會那麼笨直接在報稅表上揭露自己罪行。但實際真的有例外：已被定罪或預計即將被定罪的人，大都會選擇乖乖地把自己獲得的不義之財寫在報稅表上。這樣他們既可不用再被告一項逃稅罪外，也能避免因逃稅而被罰款的可能。

且實際上，因法律限制了其他聯邦機構，包括警察及檢控機關直接取得報稅內容，IRS亦被禁止分享有關訊息。所以報稅某程度保障了私隱，如實在報稅表上披露犯罪，某程度比想像中來得安全。例如會在報稅表上寫明自己是妓女，填寫收入報稅的情況並不罕見。

在2019年，IRS特別增加了填寫有否參與虛擬貨幣買賣的欄目（且必須填答是或否），並在2020年成為報稅項目。虛擬貨幣賺取收入理所當然要繳稅，若不想未來被控逃稅罪，就最好如實申報自己投資賺了多少錢。