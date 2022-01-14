英國研究：戴口罩添魅力　「這一款」令人看來最吸引

英媒1月13日引述英國最新研究結果稱，佩戴口罩除可預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），還能令人看來更吸引。



英國卡迪夫大學（ Cardiff University）研究人員發現，不論性別，在臉部下半被遮住的情況下，外觀看來更吸引。

卡迪夫大學心理系準教授、臉部專家路易斯（Michael Lewis）稱疫情前，佩戴口罩者吸引力降低，因口罩被視為與疾病有關。

他稱研究人員想了解疫情爆發後、口罩變得無所不在以來，這種觀感是否有改變，以及佩戴特定種類口罩會有何影響。

研究第一部份2021年2月進行，當時英國民眾已習慣戴口罩。研究員訪問43名女性，以1至10分評價相中男性的吸引力。他們分別是沒戴口罩、戴素色布口罩、藍色醫療用口罩以及拿着素面黑色書本遮住臉部下半部。

結果顯示，受訪者們認為戴布口罩者比沒戴或以書遮掩的人更具吸引力，此外原來只是戴着普通的、即棄式醫療用口罩，是令人看來最吸引。

路易斯稱這可能是因我們習慣看到戴着藍色口罩的醫護人員，現在我們將這些與護理或醫療專業的人聯繫起來。在我們感到脆弱的時候，我們可能會發現戴上醫用口罩者讓人放心，因此對佩戴者感覺更正面。