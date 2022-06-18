Meta推虛擬服裝店讓FB用家為頭像買衫裝扮　Prada巴黎世家賣幾錢?

科企龍頭Meta宣告將在旗下Facebook、Instagram及Messenger推出名為Avatars Store的虛擬服裝店，讓用家出錢買虛擬衣服為自己的頭像（Avatar，即網絡分身）打扮一番，這間「服裝店」更找來名牌如Prada、巴黎世家（Balenciaga）等駐場。



據Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）6月17日公布，在虛擬服務店啟動時，用戶可以買到Prada、巴黎世家、Thom Browne等品牌的虛擬衣服。Meta發言人稱，這些虛擬衣服的售價為2.99至8.99美元（約23至70港元）不等。

朱克伯格並在Facebook發布帖文，以自己及Instagram時尚總監陳怡樺（Eva Chen）為「模特兒」展示一些穿上名牌衣服的頭像例子。

▼朱克伯格在Facebook展示穿上虛擬衣服的頭像例子▼

陳怡樺在Instagram發文表示，數碼商品將成為在虛擬世界中表達自我的重要方式，也是創意經濟一大推動力，公司未來將添加更多品牌，並很快將其帶到虛擬實境（VR）之中。