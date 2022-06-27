日本40.2°C高溫警告供電緊張　七大省電妙招：冷氣可調至這個度數

高溫天氣導致日本東京電力公司電力供應吃緊之際，政府6月26日首次頒布電力供需緊張的預警。



有多熱？

國土交通省轄下的氣象廳27日指，雨季過後，九州南部、東海地區和關東甲信地區氣溫將很高。《日本放送協會》26日引述氣象廳報道，群馬縣伊勢崎市最高氣溫上升至攝氏40.2度，創全國6月氣溫觀測史最高紀錄。除此之外，各地64個觀測地點氣溫逾35度，東京都中心也有35.4度。

時事通信社27日指，截至下午12時30分，關東甲信、東海27日氣溫急升，栃木縣佐野市、埼玉縣鳩山町和山梨縣大月市都超過攝氏37度。

政府呼籲慳電

經濟產業省26日宣布呼籲慳電的注意報，稱由於中暑風險升高、需適當使用冷氣，但同時呼籲東電轄區內公眾在27日下午3時至6時要盡力節約用電。

政府表示，東電轄區的電力預備率料降至5%以下，如下午4時至4時30分為4.7%，4時30分至5時為3.7%。

有咩方法慳電？

熟悉慳電方法和全球變暖對策、來自島根自然與環境基金會的葭矢崇司建議：

●把冷氣溫度設置在攝氏28度；

●在窗戶安裝遮陽板；

●在雪櫃擺放食物時留出適當間隙。

圖為6月27日，日本東京街頭一名女子逛街時手持一部便攜式電風扇。（AP）

東京都文京區2021年12月亦曾提出部分上述建議，其所提出的夏季節電措施還包括：

●關閉不需要的電燈；

●把電視螢幕亮度調至適當亮度；

●使用電動馬桶的家庭倘有關功能並非常用，可關閉它的溫水功能；

●拔掉未使用電器的插頭。

首爾首現熱帶夜

除日本外，韓國亦面臨高溫天氣。韓國氣象廳27日指，首爾市單日最低溫度連續2天創歷年6月以來最高紀錄，並首次在6月出現熱帶夜現象。熱帶夜即當晚夜間最低氣溫超過25攝氏度。

根據韓聯社，首爾26日最低溫度為24.8度，而截至27日上午8時，這天在上午4時54分錄得最低溫度25.4攝氏度，兩度創記錄。

報道引述氣象廳預測，今後一段時間平均氣溫會高於往年，東部海岸和濟州海岸、忠清道和南部地區等地亦會出現熱帶夜現象。