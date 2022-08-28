美國國鳥白頭海鵰「放假」搭飛機　與訓練員接受登機安全檢查

白頭海鵰（bald eagle）是美國的國鳥，民眾或者對牠在天空飛翔的畫面印象深刻，不過最近當地就有一隻白頭海鵰在機場內出沒，更與訓練員一同接受登機前的安全檢查。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）8月26日報道，這宗奇聞發生於北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport），美國運輸安全管理局東南管區（TSA Southeast）25日在Twitter表示，當局接獲航空公司地勤報告，指名為克拉克（Clark the Eagle）的白頭海鵰「決定放假，改搭民航機飛行」，於是派員為牠和訓練員進行安全檢查。

TSA表示，克拉克接受過張開雙翼的訓練，並在接受安全檢查時拍翼炫耀。而從網上流傳的片段可見，牠在機場內引起哄動。而根據美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）指引，各航空公司可以酌情決定乘客攜帶哪種動物登機。

Our special guest was Clark the Eagle with the World Bird Sanctuary, who decided to give his wings a break and fly commercial. His airline notified us and we screened him and his handler. Clark is trained to spread his wings, and even showed off a bit during screening. (2/2) pic.twitter.com/SMkQAo65aQ — TSA Southeast (@TSA_Southeast) August 25, 2022

報道指，克拉克在2002年於密蘇里州（Missouri）的世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary）出生，但由於牠的足部有缺憾，在冬季時易受凍傷或失去腳趾，因此沒有像其他兄弟般野外放生，而是從小接受飛行訓練，並成為庇護所的大使，在全國不同活動上表演。

白頭海鵰曾瀕臨絕種邊緣，牠們的數目雖然比2009年增加數倍，但亦有研究指出，這種鳥類面對中鉛毒的威脅。