《毒梟聖徒》邪教真實版　牧師率領4百人紮根斐濟　逼信徒摑父母

影音串流平台Netflix推出的韓劇《毒梟聖徒》，講述韓國商人姜仁久（河宇正飾）前往南美國家蘇利南發展時，陷入國家情報院所設下的圈套，被迫在當地積極合作逮捕來自韓國的大毒梟全耀煥（黃晸珉飾）。劇中，全耀煥透過牧師身份合理化詐騙、走私販運毒品等犯罪行為；不過，其角色設定卻讓人聯想到真實存在的牧師申玉珠。



在《毒梟聖徒》角色設定中，全耀煥早年在一場仁川的販毒行動中，在組織被警方一網打盡時帶着安非他命成功逃脫，能言善道的他在面臨軍政府施壓後最終體認到，唯有透過宗教蠱惑人心才能騙取最大利益，於是他從營造商轉行當牧師，最終在蘇利南建立起規模龐大的韓人教會，透過女信徒拓展毒品在歐洲的銷售通路，他時常向信徒宣稱，蘇利南才是上天堂前的最終淨土。

劇力萬鈞的故事，或是真有其事：（按圖了解）

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劇中對於邪教的設定，其實靈感發想可能源自真實存在現實生活中的「恩惠路教會」牧師申玉珠（신옥주，音譯）。申玉珠曾向信徒聲稱，得為耶穌降臨做準備，希望協助上帝打造淨土，以防備未來會發生的大饑荒，因此於2014年起帶着400多名信徒前往南太平洋島國斐濟，在當地建立起「宗教王國」。

恩惠路教會的企業部門在斐濟首都蘇瓦建立起龐大商業帝國，不僅利用信徒充當免費勞力發展農業、建築業，還和斐濟政府簽下數個建設契約，甚至還獲頒傑出企業獎。

恩惠路教會於2002年創立，2014年該教會被主流派認為是異端後，申玉珠決定帶領信徒遷移至斐濟，然而這些信徒到達斐濟後卻被迫從事種植稻作，信徒們的護照也被申玉珠搶走。

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2018年8月，韓國電視台SBS時事節目《我想知道真相》在第1135集報導申玉珠教會一行人在斐濟駭人聽聞的事蹟，前信徒也陸續公布影像進行爆料，其中申玉珠強迫信徒參加「打穀場」（타작마당）的祝禱儀式，表示只要信徒互相毆打掌摑，就能驅魔避邪、償還罪惡，以此對信徒們實施思想教育。

不過，一名70多歲的老翁在儀式中被其他信徒毆打700次導致腦出血，最後傷重不治，未成年信徒也被申玉珠慫恿毆打父母、甚至祖父母，作為淨洗靈魂儀式的懺悔行為。

在《毒梟聖徒》中，可以看到女信徒之一的鄭勸士（李鳳輦飾）帶頭鼓動、慫恿其他女信徒互毆，展現出對宗教的瘋狂信仰熱忱，其舉動與申玉珠的「打穀場」類似；至於全耀煥勾結蘇利南總統的劇情，更與現實生活中恩惠路教堂透過經濟手段深耕斐濟社會互相呼應。

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