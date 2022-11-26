全球最長壽貓咪Flossie獲認證　相當120歲人瑞

一隻已逾26歲、名為Flossie的貓11月24日登上「全世界最長壽貓咪」寶座，健力士世界紀錄大全在新聞稿稱牠年齡相當於人類的120歲。



領養Flossie的飼主Vicki Green與健力士世界紀錄大全發出的證書合照，她說沒想到自己會跟一個世界紀錄保持者分享一個家。（健力士世界紀錄大全）

新聞稿內文稱，Flossie是隻來自英國的棕黑色貓貓，住在倫敦東南部奧平頓（Orpington）的牠，在11月24日以破紀錄的26歲又329天的年紀獲得健力士世界紀錄大全發出認證。來到此時，距離牠的生日已不遠，對牠和飼主來說，這可是最好的禮物。

雖然牠視力不佳又失聰，但身體狀況良好，而且非常親人又好玩。

Flossie是在8月來到給英國貓咪福利慈善機構Cats Protection，幸運地由現任飼主格林（Vicki Green）收養。格林說，「我一開始就知道Flossie是隻特別的貓，但我沒想過我會跟一個世界紀錄保持者分享我的家」。她說牠是「如此溫柔親切又她玩，尤其是當你記得牠年紀有多大。」

出生於1995年的Flossie，本與其他流浪貓一起在名為Merseyside hospital的醫院附近徘徊，一名醫院女職員將牠收養，兩人一起生活了10年。

第一位飼主去世後，Flossie獲得她的姊妹收留，但第二位飼主14年後也去世了，牠接着跟她的兒子一同生活3年，然後被託付給Cats Protection。

與此同時，關於牠年齡的消息開始傳開，而確認記錄的旅程也因此展開。Cats Protection分會協調員羅斯林（Naomi Rosling）說，「看到Flossie的獸醫紀錄顯示她快將27歲時，我們目瞪口呆」。

新聞稿指出，大多數飼主偏向領養比牠年輕很多的貓，而年邁的貓常常在收容所度過餘生。格林在接收Flossie之前，曾照顧4隻年長的貓，有照顧牠們的經驗。她希望Flossie的故事，鼓勵更多人給年長而又需要被領養的貓咪一個家。