哈里梅根之子阿奇新正面照曝光　容貌神似父親兒時

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的長子阿奇（Archie）在2019年5月出生後，一直少有露面。梅根同朋友視像通話截圖11月30日流出，當時她正手抱阿奇，是阿奇罕有再出鏡及正面望向鏡頭，容貌神似父親哈里。



英媒30日報道，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）當日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱阿奇，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與民主黨全國委員會（DNC）前主席布拉齊爾（Donna Brazile）及諮詢機構Full Circle Strategies創辦人伊迪（Jotaka Eaddy）通話，阿奇出現在鏡頭前。

賓夕法尼亞大學研究員哈里斯教授（Professor Duchess Harris）11月30日在Twitter上傳一張視像通話截圖，當中梅根正手抱阿奇，同母親拉格蘭（Doria Ragland）與友人通話，阿奇望向鏡頭（Twitter）

報道指通話發生在幾星期前。截圖中的眾人顯得相當輕鬆自在，阿奇則耐心地坐在母親大腿上，旁聽眾人對話。雖然圖片略嫌模糊，但可見阿奇輪廓正逐漸成形，與父親哈里王子兒時甚為相似。

除了出生不久時的數張照片，之後阿奇曾在一張哈里一家四口的合照亮相，但當時只捕捉到他的側面，這次則是阿奇脫離嬰兒時期後的罕有正面照，不過圖片在上傳不久後已刪除。