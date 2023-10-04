韓國應援亞運網站91%人撐中國男足　質疑「灌水」設工作組應對

杭州亞運繼續如火如荼舉行，韓國男子足球隊10月1日在8強戰遇上中國男足，成功取勝晉級，不過事後韓國大型網站Daum一個應援亞運網站頁面成為熱話，因網站設有讓網民選擇為哪一隊加油的按讚功能，結果卻是91%支持中國男足，此事引起政界人士關注，質疑中國網民「灌水」，韓國總理韓悳洙4日表示設跨部門工作組應對。



Daum在杭州亞運期間推出網站應援，意外出現一場「點讚」風波。

韓聯社3日報道，韓國國會科學技術資訊廣播通信委員會幹事、國民力量黨籍議員朴成重3日召開記者會稱，在10月1日中韓男足比賽當天，為中國隊加油的點擊數多達逾2000萬次，佔總數91%，支持韓國隊比例僅9%，差距巨大。

韓國網站Daum應援亞運的一個頁面內，高達91%支持中國男足，僅9%支持韓國隊，引起政界人士關注（影片截圖）

網民無需登入帳號就可以在Daum的頁面點讚，沒有次數限制，在需要登入帳號的另一韓國大型網站NAVER，則有94%為韓國隊加油，6%支持中國隊。

朴成重以此質疑Daum開設的加油網頁被「境外勢力操縱韓國門戶網站」，呼籲嚴懲操弄輿論。

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總理：設工作組應對

韓國總理韓悳洙4日表示，對於「灌水刷版」一事，決定下令建立跨部門工作組應對，制定對策防範「歪曲和操縱輿論」，指示放送通信委員會盡快組成有法務部、科技資訊通信部、文化體育觀光部等有關部門共同參與的跨部門工作組。

他又指假新聞是動搖民主主義根基的嚴重社會災難。