又皇家又S-Class？屋苑名愈出愈長愈奇怪　首爾擬出指引喊停

在香港，大家是否發現很多愈來愈奇怪的樓宇名稱？住在韓國的相信會有同樣感受——樓宇名實在太長，長到沒人能記得。首爾市12月21日舉行關於樓宇名稱改善的研討會，提出修訂建議，最快2024年初實施。



在全羅南道羅州市有一個屋苑，是當地其中一個昂貴的高尚住宅區，有當區罕見提供40坪（約1400呎）大單位，而屋苑名稱也是出奇地長:「광주전남 공동혁신도시 빛가람 대방엘리움로얄카운티1차」，即「光州全南共同革新城市光大廣場Royal Country第一期」，共25個字。

光州全南共同革新都市Royal Country的屋苑入口，自稱皇家。（namu.wiki）

另一個位於首爾的屋苑，名稱為「항동 중흥S-클래스 베르데카운티」，即「航洞中興S-Class Verde County」，韓語共15個字。又或是「래미안 목동아델리체 」，其中「아델리체」（Adelice）是由2個語言組成的字，即Adelioo（高貴）和Cherish（珍愛）。

住在韓國這些超長且奇怪名稱屋苑成為某種「賣點」，在網上也有人會戲稱住在這些地方親人來訪時「連阿媽都找不到」。

根據房地產信息調查公司「房地產信息」的報導，全國範圍的公寓大廈名稱字數從1990年代的4.2個字增加到2000年代的6.1個字，再到2019年的9.84個字。特別是新建物業，外來語和別名的使用大幅增加，使得名稱變得複雜，平均長達10個字。

2022年首爾市政府進行調查，結果顯示有77.3%受訪者表示「現時住宅名稱太長太複雜」，60.3%的受訪者表示「最多4-5個字較合」。因此，首爾市21日舉行「共同住宅名稱改進第三次研討會」提出建議，命名物業時應避免使用困難的外國詞彙、避免使用綽號，以及保持最多10個字的適當字數。

建議還要求使用地名來命名公寓時要遵守行政區域名稱。例如不屬於「盤浦」、「木洞」等地區就不可以刻意取這些名稱來提高樓價，市政府將收集意見後，在2024年初發布指南。