元宵節在韓國：不猜燈謎愛放火　「賣暑」是過節大事？

2月24日是農曆正月十五，亦即是元宵節。元宵節在韓國亦是一大傳統節日，在當地稱為「大望日」。韓國人當天不會吃元宵慶祝，而是吃五穀米、堅果等應節，活動與香港亦大為不同，以下就來看看韓國的元宵習俗。



韓國在大望日時，會舉行多項活動，用以祛邪除厄、祈求健康。根據傳統，人們當天一起來便會吃有硬殼的堅果。韓國特稱在當天清晨食用的各種堅果為「부럼」（bureom），不單有益健康，亦是取其諧音近「癤」之意，寓意吃過之後，皮膚便不會長癤。

人們通常會在當天吃上數目和自己歲數相等的堅果，祈求萬事亨通。此外，韓國人不分男女老少，都可在元宵早上喝一杯未加熱的清酒或燒酒，特稱為「清耳酒」（又名「耳明酒」），祈願新一年耳聰目明，全年都聽到好消息。

除了早上的應節食品，韓國人在元宵當天亦會吃五穀飯，並配上入冬前採收、曬乾多月的蔬菜。五穀飯象徵五行，由糯米、小米、高粱、黑豆及紅豆煮成，有祈求豐收、辟邪之意。吃陳菜則是因為古時冬天要吃上蔬菜並不容易，除祈求豐足長壽，據說更能辟暑。

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元宵是韓國祈求辟暑的重要日子，兒童會在一早出門「賣暑」。他們會拜訪鄰近朋友，大呼對方名字，如果獲得回應，便能把暑氣「賣」給對方，來年就不會中暑。因此在元宵當天叫喚別人，很少會得到回答，甚至會遭到「反擊」。

在香港過元宵，我們可能會出外欣賞花燈與燈飾、猜燈謎，但韓國人卻會「踩橋」，相信若在當天踏過橋樑，來年便不會被人踩到或患上腳疾。

韓國在正月十五亦流行「迎月」，人們會在傍晚迎接初升月亮，向新年首個滿月祈願。有些地方慶典更會用木頭、稻草搭起「月亮屋」，待滿月升起時縱火焚燒，在旁狂歡一番，祈求新年無病無憂。按火勢和「月亮屋」倒塌方向，可預測出來年的收成和運程。

圖為2023年2月4日，韓國首爾舉行「大望日」篝火慶典。（Getty Images）

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