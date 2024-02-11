越南過年吃「龍雞」1隻索價1600元　韓國超商推「單身年菜」大賣

韓國也過農曆新年，不過也有不少民眾因為工作或是考試關係，不能返鄉過年，超商推出「單身年菜」組合，菜色包含烤牛肉和油炸食品，一年賣的比一年好，尤其去年業績更是創下三年來新高。



走進超商，拿起微波食品加熱後，坐在內用區大快朵頤，看看便當的菜色，包含紫米飯油炸蔬菜，炒冬粉還有幾樣小菜，內容相當豐富，這可是超商為了無法回家吃年夜飯，而推出的單身年菜。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首爾冠岳區居民李秀晶(音譯)：「因為有很多次情要忙，春節的時候應該會有很多戶外行程，有時間的話也想找朋友聚一聚。」韓國也過農曆春節，像這位即將升四年級的女大生一樣，留在首爾過年，吃著微波食品的民眾還真不少，有超商業者公布數據。

連假期間超商便當的銷量，2021年15%，2022年下降到13.4%，去年一口氣飆到18.5%，顯示年輕族群，吃微波食品度過春節連假的現象，越來越普遍，不過在越南適逢龍年，今年大家都在搶著買這隻「雞」。

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這是越南特有的「東早雞」，粗壯的腿部猶如龍爪，又名為「龍雞」，雖然外表看起來有些嚇人，但是在古代可是進貢給，皇室的高級食材，現代人也認為吃龍雞，象徵招財進寶。東早雞飼養業者NGUYEN THI HONG NHUNG：「這隻雞最有價值的部分是牠的腳，因爲牠的體型很大，相較於其他常見的品種，農民只要飼養幾個月就成熟，東早雞要養一年以上。」

成年的東早雞重達6公斤，售價上看500萬越南盾，折合港幣1600元，而且年紀越大市價越高，因為皮質越厚肉質更鮮美。不需要複雜的料理過程，就能呈現Q彈的口感，每年新年，也是東早雞銷量最好的時候，饕客大讚比一般雞肉還要好吃，還具有獨特香氣，成為越南新年最具代表性的高檔年菜。

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