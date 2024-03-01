韓國觀光公社送機票　即睇獲贈免費送電話卡交通卡方法　送完即止

韓國觀光公社香港支社推出「這春天，我們在韓國」（Our Spring In Korea）活動，在3到5月提供多項優惠及禮品。市民只需在3月1至21日到旺角或尖沙咀地鐵站的廣告處參加「打卡」活動，即可韓國雙人來回機票。



韓國觀光公社「影出K-花花世界」活動參加辦法：

1.追蹤韓國觀光公社（香港支社）Instagram 專頁（@korea_plaza_ktohk）

2.將帳戶設為公開

3.從廣告展示的韓國春花景點照片中，挑選並拍下最想到訪的其中一個景點

4.說明理由，標註#OurSpringinKorea2024、標註韓國觀光公社（香港支社）@korea_plaza_ktohk，並上傳景點照片至 Instagram Story

5.讚好所有「這春天，我們在韓國」帖文，留言「參與完畢」，標註一名好友

獎品：

【頭獎】香港、韓國來回機票兩張（5名）

【二獎】藍牙喇叭JBL Speaker乙個（10名）

【三獎】旅行收納6件套裝（20名）

有獎活動期間：2024年3月1日至3月21日

得獎公布日期：2024年4月8日

廣告位置：

旺角港鐵站往E出口方向扶手電梯兩旁 （2024年3月1日至3月14日 ）

尖沙咀港鐵站往B出口方向扶手電梯兩旁（2024年3月8日至3月21日）

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買機票免費送電話卡、交通卡

市民只要在2024年3月1日至4月30日期間，購買由香港出發至韓國的機票及自由行套票 （機票及酒店），並填寫網上表格，即可前往Korea Plaza出示憑證，免費換領「遊韓禮品包」一份。

禮品包括旅遊數據電話卡、T-money韓國交通卡及韓國旅遊小冊子。網上登記分為兩輪，不設現場填寫，先到先得，額滿即止。

登記時間：

首輪500份 | 2024年3月1日起至滿額

次輪 500份 | 2024年4月1日起至滿額

換領地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心22樓2202-2203室

換領日期：2024年3月4日起至5月31日

營業時間：星期一至五10:00-12:00及14:00-18:00（星期六、日及公眾假期休息）

按此進入網上表格：中文版／英文版

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