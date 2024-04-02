許冠傑演唱會｜炎明熹帶病做嘉賓　獲Sam送親製手作板字靚有心思

許冠傑（Sam）日前（31日）於紅館舉行第2場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，邀請了炎明熹（Gigi）和黃妍擔任表演嘉賓。他介紹Gigi出場時，大讚對方：「佢係聲夢小天后，人見人愛、又Sweet又靚。」然後合唱出《冬暖》和《心裡日記》。

許冠傑與炎明熹合唱《冬暖》和《心裡日記》。

雖然當日Gigi帶病上陣，但她表示能與Sam哥合唱已是非常滿足、難忘的回憶，她又說自己有很多話想跟Sam哥講，不過在台上不夠時間，又自嘲自己是「說話有限公司」，但仍很想向Sam哥表達敬仰之情，向對方多多學習。

Gigi帶病上陣，自言未算最佳狀態，但很榮幸可以和Sam哥合唱。

演唱會過後，Gigi在社交平台貼上當晚照片，她再次表示非常榮幸可以擔任Sam哥的嘉賓，又謂：「真的是意想不到的一件事，真的很開心！😭亦很感謝Sam哥以及各位工作人員的照顧也很謝謝Sam哥幫我選曲🎶3月31號將會成為我人生之中難忘的日子之一，亦會把這段美好的回憶寫進我的心裡日記❤️雖然這天的狀態不是最佳的，但是希望如果再有機會可以再表演俾大家聽❤️」

Gigi說很感謝Sam哥幫手揀歌。

而除了合照，Gigi還貼上一張手作板照片，上面有Gigi的照片，寫住「Gigi」、「炎明熹」、「聲夢小天后」、《冬戀》、《心裡日記》等字眼，不但手字靚，還貼上多個貼紙，原來全部都有Sam親手製作，絕對是超有心和愛護後輩！Gigi說：「最尾的這塊手作版（板）是Sam哥親手製作的，我會好好地把它保留！😳」