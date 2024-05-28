蘇凱倫獻螢幕初吻畀Ern9潘宗孝　寫《魔鬼在身邊》以自身墮落警世

曾演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》而為人認識的昇陽娛樂新人蘇凱倫（Helen），去年進軍樂壇，繼推出兩首歌曲《中二宅急便》及《天使999%》，日前再推出新歌《魔鬼在身邊》，今次Helen一改過往甜美風格，大玩暗黑風，更親自填詞講述一段關於toxic relationship（不健康關係）的故事，希望透過歌曲，讓沉溺在有害關係的聽眾會得到共鳴，而歌曲MV更邀請了「試當真」成員潘宗孝（Ernest）擔任男主角，更有連環親熱咀嘴鏡頭。

蘇凱倫（Helen）日前推出新歌《魔鬼在身邊》，一改過往甜美風格，大玩暗黑風。

歌曲MV更邀請了「試當真」成員潘宗孝（Ernest）擔任男主角。

《魔鬼在身邊》由Helen親自填詞，講述一段關於toxic relationship（不健康關係）的故事。

《魔鬼在身邊》的MV拍攝中，Helen與Ernest互相獻出螢幕初吻，問到她為何邀請Ernest擔任她新歌男主角？Helen表示今次MV想找一個日系的壞男孩，覺得對方跟動漫《鏈鋸人》中的「淀治」有點相似，壞壞的，卻又帶點純愛的感覺，她說：「一拍完親吻鏡頭，他才害羞地告訴我，為了今次的MV貢獻了螢幕初吻，我覺得有點不好意思，但覺得他非常可愛。雖然大家都是第一次拍攝親熱鏡頭，但我覺得大家都很專業，沒有尷尬，很快便完成該鏡頭拍攝。」

Helen因為覺得潘宗孝似動漫《鏈鋸人》中的「淀治」，所以找他做MV男主角。

Helen與Ern9互相獻出螢幕初吻。

問到Helen在MV拍攝過程可有難忘事情？她指今次MV拍攝可謂一波三折，因拍攝當日因天氣問題不斷延期，首日開工更遇上了紅色暴雨，但為了盡力拍好畫面，所有工作人員都由頭濕到落腳，但最後亦因天氣而無奈腰斬，要延期補拍，真心感謝各位幕前幕後。

MV拍攝一波三折，首日開工更遇上了紅色暴雨，即使工作人員不介意由頭濕到落腳，但最後亦因天氣而無奈腰斬。

歌曲《魔鬼在身邊》勸喻人離開toxic relationship，問到Helen人生中可有遇過損友或渣男？她大方表示：「這首歌是我填詞，的確有寫進了一點個人經歷，哈哈！不過都已經是過去的事！我覺得旁人怎樣勸喻都沒用，只要受傷夠，墮落夠，就會能夠自然抽身。」