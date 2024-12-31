叱咤2024｜門票炒至$4000起　投「我最喜愛歌曲」等於粉絲鬥財力

明天（1月1日）便是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的日子，每年的「我最喜愛」獎項都備受關注，而今年頒獎禮前個多月，「我最喜愛男歌手」以及「我最喜愛組合」獎項更曾鬧出一些是非，不過「我最喜愛的歌曲」獎才是重點所在，因為五強歌曲全由樂迷投票選出，但最終會由當晚現場觀眾投票，再選出「我最喜愛的歌曲」大獎得主，換言之只要入場Fans夠多，得獎機會亦大大提升，因此粉絲們都想盡辦法取得「叱咤入場券」，就連叱咤投票權都被炒至高價。

叱咤「我最喜愛的歌曲」最後五強。（IG@cr881903）

近四年，這個獎項都成為姜濤囊中物，今年他一樣是五強之一，根據商台早前公布的結果，截至目前為止，五強為盧瀚霆《Hey Hey OK!》、 陳卓賢《以孤獨命名》、姜濤《好得太過份》、洪嘉豪《黑玻璃》及林家謙《普渡眾生》。雖然《黑玻璃》與《普渡眾生》傳唱度高，不過外界始終認為這個獎項是鏡粉之爭，因為他們出名肯為偶像花錢，早前有指今年叱咤贊助商之一的小店520L，正是由「神徒」開設，似乎想打破姜糖冧莊「我最喜愛的歌曲」獎局面。

姜濤已連續四年奪得「我最喜愛的歌曲」獎，未知第五年會否被其他人打破紀錄。（節目截圖）

520L是叱咤贊助商之一，曾舉行送飛活動，外界對於為何新開的小店能成為叱咤贊助商感到好奇，店主被指與Anson Lo家人關係密切，看來粉絲為撐偶像真的各出其謀。（IG@520l.kw）

而網上亦流出一個放飛價目表，多張單丁位門票以$4,000起的價錢出售；而在拍賣網站，一樣有人以高價放飛，其中更有拍賣者標明只限某歌手的粉絲購買；另外有人以$1,500放售不連門票的投票權，有價有市！到底今年哪首歌曲得獎，看來也是粉絲財力的比拼。

網上流傳一張叱咤門票價目表，單丁位$4,000起，認真是商機無限。（網上圖片）