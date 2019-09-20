盤點5大處女座巨星　完美主義又難捉摸如何變出音樂成就？

KKBOX推出「外語星座專欄」，帶你認識每個星座的重要歌手和他們的性格特質！來到9月開學季，星座次序輪到完美主義的處女座。處女座的朋友總是給人一種追求完美、按部就班，而且偏執的感覺，處理事情的時候會反覆思量，常常為「沒有達到盡善盡美」而感到不安。卻又能大膽和充滿創意，因此經常創作出令人驚豔的作品。在感情上，處女座可是高冷卻又重情重義的人，讓人捉摸不定，但又讓人有安全感，是令人容易着迷的星座！讓我們來看看有哪些外國巨星是處女座吧！

Beyoncé - SPIRIT

生日：9月4日

So go into that far off land / And be one with the Great I Am, I Am / A boy becomes a man, woah.（到那遙遠之地，與全能的神合而為一，一位男孩就此成為真男人。） SPIRIT by Beyoncé

流行女王Beyoncé，今年與迪士尼電影《獅子王》「真獅版」合作，不但為女主角Nala配音和獻唱原聲大碟中多首經典名曲，更發揮無人能敵的音樂敏銳度，從電影中尋找靈感，將經典歌曲背後的含義轉換成更現代的風格，誕生出《The Lion King: The Gift》概念專輯，驚豔全球樂迷！

+ 2

〈SPIRIT〉作為Beyoncé 2019年的首支新歌，樂評人均給予極高的評價，連配樂大師Hans Zimmer 也讚不絕口，稱讚Beyoncé 用現代音樂重新為電影塑造出更深一層的意義。MV 中可以看到女神連換10套造型，在大地上狂野的舞蹈歌頌著領導人必備的宏觀眼光、需經歷的挑戰和對生命的韌性。除了將處女座追求完美的性格展現得淋漓盡致，同時也唱出對自己家鄉的深厚的感情。

Alan Walker, K-391, Tungevaag, Mangoo - PLAY

生日：8月24日（Alan Walker）

I swear it, even in my sleep / I hear it like the memory / Of everything we used to be.（我發誓，即使在睡夢中，我仍然可以聽到那些我們曾經有過的共同回憶。） PLAY by Alan Walker, K-391, Tungevaag, Mangoo

Alan Walker 與挪威同鄉DJ K-391再度聯手出擊，找來Mangoo 與Martin Tungevaag 合作，搭配清新女歌手 Torine Michelle Bjåland 唱著分手後的情傷與感觸，在推出後就受到大批樂迷的讚賞。〈PLAY〉無論從旋律或節奏來看，都展現出Alan Walker 標誌性的風格，甚至與〈Faded〉有異曲同工之妙。

〈PLAY〉無論從旋律或節奏來看，都展現出Alan Walker 標誌性的風格，甚至與〈Faded〉有異曲同工之妙。（GettyImages）

處女座分手時，很少大吵大鬧。但他們天生重感情，讓處女座朋友時常觸景傷情，甚至回到家後，還會回顧兩人之間的回憶，即使身旁的人怎麼勸也沒有用。特別注意的是，處女座朋友分手後會像吃了炸藥一樣，他們不會隱藏情緒，想讓身邊的人知道他發生甚麼事，所以最好的安撫方法是先讓處女座朋友們自己冷靜，不要好心做壞事啊！

P!nk - Can We Pretend feat. Cash Cash

生日：9月8日

Can we pretend that we both like the president? / Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah.（我們可以假裝喜歡現任總統嗎？我可以假裝很喜歡你的鞋子嗎？當然。） Can We Pretend feat. Cash Cash by P!nk

剛過40歲生日的P!nk ，在今年4月推出第8張專輯《Hurts 2B Human》。不但在英美都奪得冠軍，甚至在英國專輯榜上連續3週穩坐冠軍，創下P!nk 歌唱生涯的新紀錄。〈Can We Pretend〉找來EDM組合 Cash Cash 和創作鬼才Ryan Tedder 共同製作，P!nk 以「假裝世界很美好」的主題出發，講述自己暫時脫離現實的煩惱，只要愛人陪在身邊，仍然可以感受快樂。

P!nk 以「假裝世界很美好」的主題出發，講述自己暫時脫離現實的煩惱，只要愛人陪在身邊，仍然可以感受快樂。（GettyImages）

處女座的朋友為求完美，常常需要面對很多現實中的瑣事，日積月累，即使是處理細節的小事，也會感到厭煩。這讓處女座朋友不得不用比較冷淡的態度來面對一切，尤其是遇上自己無能為力的事情時，處女座的朋友會選擇暫時逃避。這也是為甚麼一向仗義的P!nk，會寫出〈Can We Pretend〉，並在MV上使用超現實的宇宙動畫場景，象徵暫時脫離一切煩惱，「假裝一下」對大家都好。

Michael Jackson - Beat It

生日：08月29日

Showin' how funky and strong is your fight / It doesn't matter who's wrong or right / Just beat it.（雖然你幹架起來又狠又兇，但這根本已經不關乎誰對誰錯了，就請你迴避吧！） Beat It by Michael Jackson

永遠的傳奇天王Michael Jackson ，以專輯《Thriller》奠定他在全球無可取代的流行地位。當中的〈Beat It〉更是對樂壇的影響深遠，家喻戶曉的程度是幾乎每個人起碼會唱一兩句。80年代的美國，在音樂上越來越多搖滾、Disco和樂隊等元素，潮流和音樂題材也從60年代的反戰，轉為解放自我，同時也是街頭暴力和濫藥現象開始惡化的時代，Michael 作為音樂流行天王，他有義務用音樂來影響當時的年輕人。

永遠的傳奇天王Michael Jackson ，以專輯《Thriller》奠定他在全球無可取代的流行地位。當中的〈Beat It〉更是對樂壇的影響深遠，家喻戶曉的程度是幾乎每個人起碼會唱一兩句。（GettyImages）

〈Beat It〉基本上就是反暴力，藉由音樂喚醒人們內心的良知，Michael 當時請來一群洛杉磯的幫派組織共同拍攝，在宣導上更有震撼力，並且在歌曲的製作上請來搖滾結他大師Van Halen 合作。處女座的朋友對於社會時事上有著極高的理想，做事情也屬於使命必達型，希望自己對於社會有所貢獻。不要意外為甚麼處女座出了這麼多歌手和政治家，他們都是胸有成竹，真正想改變世界的一群人呢！

Queen - Bohemian Rhapsody

生日：9月5日（Freddie Mercury）

Is this the real life? Is this just fantasy? / Caught in a landslide, no escape from reality.（這是真實的人生嗎？還是只是幻覺？我的世界正在崩塌，無法逃離這個現實。） Bohemian Rhapsody by Queen

因為今年奧斯卡得獎電影《波希米亞狂想曲》而再度爆紅的樂隊 Queen ，不論從銷量、串流量或YouTube點擊率來看，都顯示他們無可取代的霸主地位，尤其主唱Freddie Mercury 充滿爭議又傳奇的一生，配搭這首有點自傳性的冠軍歌〈Bohemian Rhapsody〉，可以稍稍窺看他的內心世界。

Freddie Mercury（GettyImages）

〈Bohemian Rhapsody〉是一首長6分鐘，結合歌劇、搖滾、藍調、交響樂，並且沒有重複段落的歌曲，這首歌的主人Freddie 發揮處女座有點神經質又歇斯底里的性格。將內心不敢講出來的秘密，包括同性之間的愛和童年創傷等，透過精準苦澀的用字和看似沒有邏輯的詞句完美隱藏。每段話看似不相關，卻能拼成一則相連的故事，這是Freddie 對於音樂的偏執和大膽，也是他最得意又前衛的作品，怪不得會成為英國史上第三名銷量最高的歌曲。

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】