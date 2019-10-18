謝霆鋒《搖滾美食節》澳門圓夢　入紙紅館被拒仍有機會開香港場？

謝霆鋒將於11月30號至12月1號在澳門舉行《美獅鋒味搖滾美食節》。 (資料圖片) 「Band壇教父」謝霆鋒早於幾年前已開始表明自己一直希望舉行「搖滾美食節」，將音樂與美食兩大元素結合，可惜這奇思妙想幾年下來一直也未能成功推行，甚至在容祖兒演唱會上當嘉賓時，自爆個唱開不成。早前接受傳媒訪問，謝霆鋒表示最大的制肘在於場地，兩年來曾三度入紙紅館，不過卻因批出檔期太少甚至申請被拒，最後改裝紅館夢碎。不過一心圓夢，希望為樂迷帶來新體驗的他，終於決定在今年11月尾至12月頭，移師到澳門開騷，舉行《美獅鋒味搖滾美食節》。

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演出一連兩日，場地容納約5千名觀眾，深信今次的決定未必能滿足所有香港樂迷，始終在香港開騷才是本土樂迷的心願所在，到底他仍會否舉行香港場？「01眾樂迷」訪問謝霆鋒時，他表示：「當然會考慮喺香港舉行啦。場地都會在戶外較好，美食音樂節會有音樂同美食，所以一個比較空曠的地方，一眾廚師們都會在現場烹調，所以明火煮食都會是場地的先決條件。」言下之意，似乎近年大熱的中環海濱活動空間，或是迪士尼露天場地也會成為霆鋒的新目標。

由於要滿足明火煮食這項先決條件，謝霆鋒希望香港站能在戶外演出。 (許朝暉攝)

本來謝霆鋒屬意將紅館改頭換面，變成一個。不過特意移師到澳門開騷，又是否代表著香港場地的先天條件不足，令計劃需要首先在其他地方作試驗？霆鋒解釋：「沒有説特定哪個地方的先天條件比較好，每一個地方都有它的特色，其實在3月17日已經在香港做了一個類似的音樂節，當時是跟商台合作。音樂會當日有food booth及不同的band演出。而今次的《美獅鋒味搖滾美食節》，是應澳門MGM的邀請，將上次經驗再昇華，變成一個連續兩天的美食搖滾音樂節。」

其實謝霆鋒在今年頭與商台合作的音樂會，已是搖滾音樂節的雛型。 (許朝暉攝)

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其實近年秋季香港旅發局也會在中環新海濱舉行《Wine & Dine Festival香港美酒佳餚巡禮》，雖然今年受反修例運動影響下而取消，不過霆鋒的《鋒味搖滾美食節》驟聽之下又似是《Wine & Dine》的變奏，到底兩者是否相似？謝霆鋒對這個看法並不認同：「不會太一樣，因為每個food booth的食品都會有主題，因應不同鋒廚特色菜去呈現，加上不同的樂隊及歌手表演，希望讓美食及音樂的雙重享受帶給每一位的入場的觀眾。」