【魔雪奇緣2】盤點4大原聲帶限定神曲　一首歌解釋Olaf不融化真相

等了 6 年之後,迪士尼超人氣動畫電影續作《魔雪奇緣2》(Frozen 2)終於在11月底上映!延續上一集的故事,帶領觀眾們與愛莎(Elsa)、安娜(Anna)、小白(Olaf)、基斯托夫(Kristoff)以及斯特(Sven)踏上了另一場全新的冒險故事,尋找愛莎冰雪能力真正起源。上映之後,票房跟評價也獲得不錯的成績,不過仍有許多觀眾對於片中的歌曲都感到意猶未盡,甚至覺得好像少了點什麼。

《魔雪奇緣2》裡充滿美到令人窒息的畫面,也安排了峰迴路轉的劇情及更加深刻的角色描繪,值得一提的是,《魔雪奇緣2》原聲帶其實還收錄了四首未使用在電影裡的歌曲,這些歌曲讓觀眾們更加了解故事全貌。除了這次主題曲<Into the Unknown>之外,你可能還想認識這些歌曲:

<Home>

《魔雪奇緣2》故事核心大部分都圍繞在愛莎身上,一開始安娜只是在她身邊陪伴著她,一同踏上神祕旅程,至於基斯托夫則一直在尋找向安娜求婚的機會。一直到電影後段,安娜成功摧毀水壩並破除魔法森林的詛咒,也拯救遭到冰凍的愛莎。最後,安娜成為阿德爾(Arendelle)王國的女王,也接受了基斯托夫的求婚。這首由姬絲汀貝兒(Kristen Bell)演唱的<Home>點出了安娜的這位角色的個人旅程。

這首歌似乎原本會出現在《魔雪奇緣2》電影的前段,歌詞內容講述安娜對於阿德爾王國以及人民的熱愛,認為自己應該能為他們做更多事情。歌詞中提到「在我心中的某處,我認為自己做的還不夠多」,並唱了她對於人民以及這個「家」的感恩。這首歌會遭到刪減,似乎因為安娜在電影的後段已經有<The Next Right Thing>這首獨唱曲,而電影的開頭也已經有<Some Things Never Change>這首大合唱。

《魔雪奇緣2》故事核心大部分都圍繞在愛莎身上。(《魔雪奇緣2》劇照)

<I Seek The Truth>

從歌詞解讀,這首歌原本可能會出現在這對姊妹在魔法森林中找到她們父母遇難的船隻時。因愛莎仍然覺得她必須要為父母的死負責,也不想要看到安娜深陷在危險中。在這之後,愛莎獨自踏上了這場「尋找真相」的旅程。這首歌的歌詞講述姊妹與母親之間的關係,同時,她們也試圖釐清父母所隱藏的秘密。

<I Seek The Truth>如果出現在正片中的話絕對能夠感動許多觀眾。這首歌有著朗朗上口的旋律,同時也是一首充滿《魔雪奇緣》風格的歌曲,也讓不少粉絲們聯想到第一集在冰雪城堡中安娜與愛莎對唱<First Time in Forever>的片段。這首歌讓姊妹們有了共同的目標,要在阿德爾王國王國中找出自己的真正位置,並且尋找隱藏在背後的「真相」。

愛莎獨自踏上了這場「尋找真相」的旅程。(《魔雪奇緣2》劇照)

<Unmeltable Me>

由祖斯蓋德(Josh Gad)配音演出的小白在《魔雪奇緣2》有著<When I Am Older>這首有趣的個人歌曲,講述這個魔法小雪人的成長故事,還有描繪人在成長的過程當中會漸漸開始了解到世界上一些奇奇怪怪的真相,而這首未收錄的歌曲<Unmeltable Me>則解釋許多觀眾心中的某個小疑問。

<Unmeltable Me>解釋小白已經不會融化,而且也不再需要觀眾們在《魔雪奇緣》裡看到的那朵愛莎給他的小雪雲。在歌詞裡提到在由於愛莎的魔法多年下來也成長了許多,這也讓他現在已經能夠「自體制冰」,這也呼應在電影的後段,愛莎在遭到冰凍之後,小白因為失去了愛莎在他身上施加的魔法而開始化為雪塵。<Unmeltable Me>似乎原本安排出現在電影前段,但因為已經有了<Some Things Never Change>合唱而被刪減。

續集中小白已經不會融化。(《魔雪奇緣2》劇照)

<Get This Right>

最後一首刪減歌曲是關於基斯托夫一直找不到向安娜求婚的時機。觀眾們最終在正片裡聽到的是另一首充滿80年代音樂MV風格的<Lost in the Woods>。<Get This Right>是一首相當有趣的情歌,也有可能是一首喜愛迪士尼電影粉絲們會期待聽到的對唱歌曲。

由Jonathan Groff配音的基斯托夫,在這首歌曲中唱出自己在遇上安娜前從來沒有愛上任何人過,所以他也不知道怎麼做才對。他不斷試著成為與自己個性相反的人,希望能夠贏得她的芳心,但仍然擔心自己沒有辦法做到。有趣的是,在這首歌的最後,是安娜自己主動向基斯托夫求婚,考慮到她外向的個性,這似乎反而是個更好的發展。但這首歌並沒有出現在正片中真的很可惜!

《魔雪奇緣2》歌曲動聽之外,畫面亦極其華麗。(《魔雪奇緣2》劇照)

