陳奕迅IG舊帖全消失　只留一句寄語樂迷

踏入新一年,Eason陳奕迅的個人instagram帳戶( @mreasonchan)突然刪走所有舊帖文,只留下一幅在1月1日貼出的圖片,亦是他繼取消香港紅館演唱會消息後的最新動向。而Eason的最新帖文內寫著:「Wishing everyone a great start in 2020~」,祝願大家新一年也有好開始。除了留下祝賀外,Eason的帖文亦附上相片,相片拍下了一本叫「Art Is the Highest Form of Hope & Other Quotes by Artists」的書藉。

不少樂迷對Eason再度更新社交平台感興奮,不過也有人感憂慮,經歷過去年周柏豪、周國賢等歌手的刪Post事件,難免對此舉動較為敏感,加上12月31日騰訊正式宣布收購環球音樂集團10%股權,作為環球旗下音樂人,陳奕迅的「洗底」行動又是否在配合公司政策則無從稽考。

不過實際上,陳奕迅的所屬經理人公司其實是EAS Music易思音樂,環球音樂則為他的唱片公司,Eason大部份個人事務也是交由EAS Music負責,故此環球音樂被收購股權對他影響相信並不大,更遑論要將社交平台「大清洗」。

雖然IG個人帳戶已清走大部份帖文,不過Eason另一工作帳戶「EAS Music」也有更新及保留舊相

從正路來看,Eason今次刪舊帖單純是一種去舊迎新的表達。不過其實過去有不少歌手如Taylor Swift、楊丞琳等也在發行新專輯前,特意把社交平台上的帖文刪除,製造宣傳效果,而且屢試不爽。到底Eason又會否在暗示他打算推出新專輯?

自2018年推出粵語專輯《L.O.V.E.》後,Eason已足足一年未有推出新碟,2019年亦只出了一首電影宣傳歌《相信你的人》,從時間上來看,Eason即使無預警出新碟也毫不意外。

又看看Eason在相片中的書藉封面,「Art Is the Highest Form of Hope」這句名言其實出自一位德國大師級藝術家Gerhard Richter,以多樣的創作形式而聞名於世,包括照片、素描、抽象作品、雕塑等等,而Gerhard Richter的最大成就便是為科隆大教堂設計了彩色花窗玻璃。由此看來,Eason未來的工作方向又會否是跟藝術再貼跟一點,除了音樂還會配合不同的表達形式?似乎還有待Eason進一步更新他的工作狀況。

「Art Is The Highest Form Of Hope」這句說話,出自德國藝術家Gerhard Richter。 (網絡擷圖)

