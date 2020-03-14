【新冠肺炎】徐加晴《十四天》同周國賢名作撞名　用音樂記錄疫症

今日是白色情人節，但在新冠肺炎肆虐下，情侶們此時此刻未必再有心情出外慶祝每個月形式不同的情人節。徐加晴於情人節推出新歌《十四天》，紀錄疫情下情侶要接受隔離的悲情故事。等等，之前不是已經有一首歌叫《14天》嗎？

過往周國賢在2004年同名EP中收錄悲情歌《14天》，以Pop Rock講述一段年輕男女的戀愛關係由開始到結束，短短14日的經歷。為何不長不短，這段Puppy love期限就是14日？現在到處購物，一般商鋪都會有14日免費退貨保障，顧客若買錯貨品，只要保持商品完好無缺就能到商店安排退換。歌詞中雖然談分手，但一句「14天的光陰不算悲劇收場」，雖然彼此仍眷戀這段不成熟的愛情，但看來這次「退貨」過程順利。

徐加晴新作命名為《十四天》，剛好與周國賢的作品《14天》一樣。（資料圖片）

不過近日談到14日，很多人都會聯想到「隔離」兩字。徐加晴看過一篇篇報導疫情的新聞後覺得痛心，於是決定寫首《十四天》，透過歌詞及MV記錄當下。（按此觀看）楊熙這份詞寫的是當下情侶的苦況，「明明在二月一起飛往幸福雪國」、「明明十月十八日跟你便出了閣」、「明明十月十八日跟你便出了閣」，很多情侶為求幸福制定的各種計劃都要無奈取消，甚至婚禮、擺酒日期一再押後。不過種種無奈，都不及故事中男女因隔離被迫分開。MV則以一幕幕街上行人戴著口罩的畫面剪接而成，正是現今香港寫照，網民看完MV都覺得心痛，「睇完都有啲眼濕濕」。

按圖放大，觀看更多MV寫實畫面！（MV截圖）