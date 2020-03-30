【專訪】抖音爆紅都冇錢賺？　SIS樂印姊妹：一蚊版權費都收唔到

一個歌手在出道5年後左右，會經歷最嚴苛的一段時期，有人的作品會陷入商業循環，亦有人會開始感到倦怠而需要一段重整期。而出道6年的SIS樂印姊妹，她們出歌的速度可說是慢得驚人，除了出道首年做足四首作品，往後每年平均也只出一至兩首歌，不過這種「慢」，卻是情有可原。 由最初《520》、《愛phone了》這類廣東樂壇少有密集度高的輕搖滾，再回歸《不要只是有夢》、《So Fa Mi Re Do》的抒情小清新，之後又嘗試在《新世界》加入電子元素，近年的《進擊的哈比人》、《大聲講我知》及最新的《什麼都可》改玩a cappella無伴奏合唱，SIS樂印姊妹幾乎每個時期也在做不一樣的東西，出歌頻率慢，但曲式的進化速度卻是出奇地高。 攝影：梁碧玲 場地提供：荃灣南豐紗廠一日之間 Between Haru

一個歌手在出道5年後左右，會經歷最嚴苛的一段時期，有人的作品會陷入商業循環，亦有人會開始感到倦怠而需要一段重整期。而出道6年的SIS樂印姊妹，她們出歌的速度可說是慢得驚人，除了出道首年做足四首作品，往後每年平均也只出一至兩首歌，不過這種「慢」，卻是情有可原。

由最初《520》、《愛phone了》這類廣東樂壇少有密集度高的輕搖滾，再回歸《不要只是有夢》、《So Fa Mi Re Do》的抒情小清新，之後又嘗試在《新世界》加入電子元素，近年的《進擊的哈比人》、《大聲講我知》及最新的《什麼都可》改玩a cappella無伴奏合唱，SIS樂印姊妹幾乎每個時期也在做不一樣的東西，出歌頻率慢，但曲式的進化速度卻是出奇地高。

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SIS樂印姊妹一向予人感覺樂天，不過在音樂生涯上，卻是種種的艱難。 (梁碧玲攝)

雖然曾有歌曲在短片平台上爆紅，但兩姊妹也表示作為創作人其實完全收不到版權費用，只好當是宣傳的一種。 (梁碧玲攝) 雖然產量不高，但數算下來，SIS樂印姊妹也總是有些代表作。2016年推出《謝謝你》，雖然是一首簡簡單單的抒情作品，不過卻在「抖音」平台上離奇地彈出，連帶在Youtube上也有近百萬播放次數。據說連兩姊妹本人也不太清楚到底歌曲是如何紅起來，只知道有人為她們的歌曲創作了一款手指舞，然後就在網絡上傳了起來。 有趣的是，歌曲在網絡平台上彈出，兩姊妹理應在這些平台上加緊宣傳一下自己，不論是拍片還是推廣新歌，利用網絡熱度為自己加分看似是最合理的事，不過她們卻沒有這樣做：「首先一個原因係歌曲版權問題，雖然我哋首歌叫做喺平台上面多人認識，但其實我哋一蚊都收唔到。可能首歌叫做爆紅，但我哋都要食飯。大家會覺得首歌傳唱度高，理應會多咗工作搵我哋，但始終可能首歌嘅受眾都偏年輕，所以又唔算特別多咗好多騷可以出。」加上現時內地的翻唱風氣盛行，其實一首大熱作品的原唱人是誰，也未必有太多人會知道。就如JC的《說散就散》在內地也同樣無人不曉，可惜大家可能連JC是誰也不太知道。

面對如此的困局，說是不「灰」也是騙人，的而且確香港音樂人現時要面對的困境還要比剛剛所說的多。兩姊妹也頗有同感，：「而家好多情況下，音樂人做嘢都係冇budget，做歌冇budget做，但可能做一首歌每個部份都係錢嚟，即使作曲填詞都係自己負責，編曲監製拍MV都要錢。」不想壓價要其他人幫忙，於是用盡方法以最低預算把歌曲做好，難怪一年也只能出1、2首歌，但即使歌曲做好了，其他問題也總會出現：「其實出歌都係為咗出騷，但而家出騷好多時候都冇budget，行內有一種風氣，就係叫拍硬檔幫幫忙，慢慢我哋發現原來呢句冇budget都只係一個藉口，可能係佢哋需要留返啲budget去請個大啲嘅星，所以就喺我哋度慳。」她們又見過很多音樂人，以「友情價」出騷，本來可能是一種禮貌上的幫忙，又或是搏取下一個機會，但久而久之，「友情價」卻變成了「恆常價」。這樣又換來了一個惡性循環，即使歌手不吃飯，唱片公司的人也要有固定收入，收入下降變相做歌的預算又減少。

音樂界流行「友情價」文化，雖然彼此也在捱，但兩姊妹仍然希望業界對音樂人能公平一點。 (梁碧玲攝)

為了在有限資源的狹縫中生存，想用最大資源放在歌曲製作上，但又不想歌曲MV失禮（畢竟一個MV製作動輒也要上十萬），兩姊妹又為自己的新歌《什麼都可》找了另一出路，便是透過參加每年香港舉行的微電影「創+作」支援計劃，與在職的專業拍攝團隊合作，以歌曲為重心，創作出完整的音樂微電影及MV。今年除了SIS樂印姊妹外，糖兄妹、石詠莉、鄭融、AKA、曾樂彤等歌手也有參加，而SIS樂印姊妹參與的作品叫《不可抗力》。

比起以前用相機，甚至試過用手機拍MV，今次製作明顯認真得多，兩姊妹憶述：「套微電影係講身體上嘅殘障，而我哋首歌係講心理上嘅不可能。導演吳浩然有一樣嘢好好，第一次見面就問我哋音樂人會遇到嘅不合理對待，想將現實狀況擺返入微電影裡面。」就是這一次的對談，萌生了她們新歌《什麼都可》的主題：「現實入面其實真係會有好多人同我哋講呢樣唔得嗰樣唔得，呢樣冇budget、嗰個價畀唔到。有時連我哋自己都會質疑自己係咪真係唔得呢，不過當我哋重新審視自己，原來一關一關咁樣捱過嚟，係咪唔應該再同自己講唔得呢？所以就出現咗呢首《什麼都可》。」