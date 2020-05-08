鄧麗君逝世25年|回顧6首代表作　《月亮代表我的心》原來係翻唱？

一代傳奇女伶鄧麗君逝世25年，她唱過多首跨時代、跨種族、跨地域的經典金曲，台灣樂壇老大哥李宗盛更封她為「傳奇」。現在為你盤點鄧麗君匆匆42年的人生中，5首膾炙人口的金曲。

1.《月亮代表我的心》

鄧麗君在1975年簽約加盟香港寶麗金唱片公司，在1977年推出《島國之情歌第四集》唱片，當中收錄代表作《月亮代表我的心》，這首歌是香港樂壇早期翻唱比原唱更紅的作品。因為《月亮代表我的心》早於1973年已面世，原唱者為陳芬蘭，而且當時並非主打歌；而作曲人翁清溪在留學期間隨手創作此曲，當時他還覺得作品未夠好想丟棄，直到填詞人孫儀將它拾回並譜上歌詞令歌曲得以面世，再交由鄧麗君演繹並賦予歌曲第二生命，成為華人樂壇中傳唱度最高的作品之一。

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《月亮代表我的心》是華人樂壇中，傳唱度最高的一首作品。本應被作曲人嫌未夠好而丟棄，輾轉由交鄧麗君演繹，給予歌曲第二生命。(影片擷圖)

鄧麗君是華語樂壇的傳奇，點擊回顧她珍貴的照片。(按圖放大)(鄧麗君官方Facebook專頁圖片)

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2.《小城故事》

《小城故事》同樣出自翁清溪手筆，在1979年推出，收錄於《島國之情歌第六集-小城故事》專輯當中。歌曲充滿傳統中式小調風格，加上鄧麗君清透亮麗以及溫柔暖心的聲線，加上歌詞樂觀正面的歌詞，當年一推出已在樂壇掀起旋風。

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要數鄧麗君的代表作，不止《月亮代表我的心》，《小城故事》這種有中國傳統小調味道的作品傳唱度亦十分高。(鄧麗君Facebook專頁圖片)

3.《甜蜜蜜》

《甜蜜蜜》原為印尼民謠《Dayung Sampan》（劃舢舨），經莊奴譜上歌詞後於1979年發行，收錄於君專輯《難忘的一天》當中，讓樂迷再次見識到鄧麗君賦予歌曲第二生命的魅力。1979年鄧麗君推出了大熱作品的同時，她還要面對假護照風波，被日本驅逐出境但又因台灣仍在戒嚴時期而無法回台，輾轉下來到香港並準備赴美求學。

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鄧麗君的魅力不單是歌聲，她的演繹能為歌曲帶來第二生命，所以被封為樂壇傳奇是實至名歸。(鄧麗君官方Facebook圖片)

4.《忘記他》

《忘記他》收錄於1980年粵語專輯《勢不兩立》之中，由樂壇鬼才黃霑作曲及填詞，是鄧麗君的粵語代表作，歌曲於1981年奪得《香港電台十大中文金曲》的「最佳中文(流行)歌曲獎」。黃霑早於1960年已譜出《忘記他》第一段旋律，到70年代再譜上第二段旋律。他當時屬意由關菊英主唱，不過碰上她與寶麗金約滿，到1980年鄧麗君籌備推出粵語專輯向黃霑邀歌，因而灌錄了《忘記他》。

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鄧麗君的語言天份讓他在中、日樂壇都有不可撼動的地位。(鄧麗君官方Facebook圖片)

5.《漫步人生路》

《漫步人生路》收錄於1983年同名專輯中，原曲為日本女歌手中島美雪的《習慣孤獨》，及後經殿堂級詞人鄭國江譜上粵語歌詞，成為鄧麗君最膾炙人口的粵語歌。《漫步人生路》與徐小鳳的《漫漫前路》互相呼應，鄭國江表示《漫漫前路》按歌手要求刻意不寫愛情，《漫步人生路》則加入了「牢不可破的愛情觀」。

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鄧麗君的作品至今仍有不少後輩翻唱，她是樂迷心目中的傳奇。(鄧麗君官方Facebook圖片)

6.《我只在乎你》

《我只在乎你》於1987年推出，收錄於同名專輯之中，但其實早在1986年鄧麗君已推出日文版本，名為《任時光從身邊流逝》。日文版本在當年日本Oricon公信榜得到第6名，又獲得第28屆日本唱片大獎金獎，更連續三年（1984年至1986年）獲得《日本有線大獎》和《全日本有線放送大獎》，創下外國藝人在日本歌壇締造最輝煌的紀錄。

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