動物森友會BGM繼續Hit！南韓歌手爭住翻唱　Colde神還原K.K至慵懶

任天堂發行的遊戲《集合啦！動物森友會》（以下簡稱「動森」）讓全球玩家爭住登島療癒！釣魚、伐木、買大頭菜成為森友們的日常，每星期六開騷的「犬系」 NPC 歌手 K.K. 更帶起森友們的追星熱。森友們紛紛收藏 K.K. 發行的曲風專輯，遊戲中出現的音樂，更成為現實生活中歌手、網紅爭相 cover 的人氣歌曲！

K.K. 演唱的《K.K HOUSE》因網友創作的無厘頭韓語版洗腦歌詞，這首歌在韓國獲得《나비보벳따우》的新歌名。包括 SEVENTEEN 淨漢、NCT 泰容等偶像曾在直播中即興清唱，看似高冷的獨立歌手 Colde 、 Se So Neon 還特地為《나비보벳따우》上傳 cover 片段，讓不是玩家的Fans也紛紛陷入洗腦旋律中。

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Colde 高完成度的神複製！

Colde將自己的音樂風格融入歌曲中，讓人感受到慵懶氣息。cover 片段更是誠意十足，加上動森感的後製，超高完成度，不說還可能會讓人誤以為是官方主題曲，甚至還有 Colde出了新單曲的錯覺！看完超神的cover片，網友們紛紛留下「動森＋Colde 從沒想過的組合」、「這歌聲讓人瘋狂」等超捧場的回應。

冷酷Se So Neon破格賣萌演出！

動森的魅力，讓向來以型格著稱的樂隊Se So Neon也淪陷！主唱 Soyoon 更自曝「最近都沉溺在這首歌裡」。拿著結他自彈自唱的Bass手 HyunJin，罕見成為歌曲主唱，有別於舞台上的搖滾魅力，無厘頭的《K.K HOUSE》讓他們呈現了反差萌的形象。鼓手 Usu 則表示，會讓 HyunJin 唱這首歌，是因為「他長得很像 K.K.」，看到這裡大家覺得他們像嗎？

SEVENTEEN淨漢清唱Fans期待出片！

SEVENTEEN成員時常透過V LIVE直播，和樂迷們分享日常。成員淨漢在最新一集的個人直播「淨漢的一杯熱牛奶」中，就透過語音直播的方式，即興演出《나비보벳따우》，演出中還請Fans們貼上韓語歌詞方便跟著唱。一開口就停不下來的淨漢，不時笑場表示：「這會上癮！」。很多Fans聽了淨漢的清唱，直接在直播中期希望他上傳 cover 片，甚至自行加上後製，做成剪輯版本。

「動森狂粉」NCT 泰容和 K.K. 即興合唱！

動森狂粉 NCT 成員泰容，不但特地在 V LIVE 開了直播，向樂迷展示剛收到的動森遊戲，開箱前還很隆重地播放背景音樂。難掩興奮之情的他，在直播中開啟遊戲、創立遊戲角色，更為自己的島嶼命名「李泰容帥島」。直播途中，聽到《나비보벳따우》時，他也馬上進入偶像歌手的模式，和 K.K. 即興合唱，超洗腦的歌詞，加上泰容不時拍手、吹口哨、手舞足蹈的模樣，融化粉絲們的心。

同場加映：Pentatonix 成員唱出玩家內心小劇場

有別於韓星們的《K.K HOUSE》搞笑翻唱，Pentatonix 團員 Scott Hoying 則為遊戲主題曲填上歌詞。

動森激發了太多歌手的熱情，不但沉迷當中打造無人島的創意，創作靈感也源源不絕！知名靚聲團體Pentatonix，團員 Scott Hoying 同為此次動森中毒者之一，情不自禁地為主題音樂配上了搞笑又真實的歌詞，還在家為這首歌拍了 MV。

他所唱的：「我不要去整理我真的房間／這樣我才能設計我遊戲裡的房間／趕快到我的島來／然後花個兩百小時在這裡」是否也正好是你的寫照呢？

《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技▼

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