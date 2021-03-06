盤點Beyoncé 10首滄海遺珠！《Sweet Dreams》超正混音將修女帶壞

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-06 14:29

我們都熟知並熱愛碧昂絲 Beyoncé 的知名單曲：如〈Baby Boy〉、〈Crazy in Love〉、〈Halo〉、〈Run the World (Girls)〉、〈Drunk in Love〉與〈Single Ladies〉等等。這位來自德州休士頓的超級歌手與創作人有著如數家珍之舞場金曲、芭樂歌與冠軍單曲（至今在美國Billboard排行榜上有 10 首），但同時也有著許多歌迷大多都忘記的耀眼時刻，下文我們將回顧 Queen B 較不知名的混音、客座、隱藏與額外單曲。

Beyoncé（GettyImages）

1. 〈Say My Name（Cyril Hahn 混音）〉，2012 年

瑞士出生，現居溫哥華的製作人 Cyril Hahn 用高超技巧混音天命真女 Destiny’s Child 經典作品，把 1999 年的俐落 R&B 超級金曲轉變為極度熟悉，同時又詭異陌生的風格。他把Beyoncé’s 的聲線拉到最低，並加上空間感十足的合成音色，此混音將把你帶到全新次元。

2. 〈Party〉，2011 年

雖然在美國就賣出 150 萬張，但碧昂絲 Beyoncé 第 4 張個人專輯《4》被委婉地形容為「廣受好評」，這通常就是「銷量不佳」的禮貌說法。《4》沒有 Bey 以往的傲人銷量，但依舊是張優秀專輯。此作摒棄當時攻佔排行榜的 EDM 曲風，大膽回歸擁抱 1970 年代的靈魂與放克音樂，現場表演時還加入了 20 人全女性樂隊。要從這麼出色的專輯中只選出一首歌很難，但如深情一吻般的靈魂樂單曲〈Party〉可說是完美代表。這首歌是由肯伊威斯特 Kanye West 製作，並加入了 Slick Rick 的作品取樣及 Andre 3000 的出色主歌。每篇「Beyoncé 最佳」清單都應提到這首歌。

3. 〈Sweet Dreams（混音）〉，2009 年

此非官方合作作品是為Lil Wayne 2009 年的《No Ceilings》mixtape 錄製，發行時正值後者的名氣巔峰，且讓Nicki Minaj 成為饒舌界最令人興奮的新星。這也許是有史以來最棒的混音之一， Beyoncé 令人記憶深刻的副歌為Minaj 之搶戲主歌鋪路，約 70 秒間就涵蓋了 BMX 自行車、路易斯安那、Minaj 傲人的床上技巧及 rapper 超能力等主題。接著Lil Wayne 又繼續火上加油，承諾他將「把修女帶壞」。本曲是一場美夢與綺麗惡夢的混合體。

按圖睇其餘7首 Beyoncé 冷門歌曲：

+ 16 + 16 + 16

【相關圖輯】Lady Gaga 7首最強合唱歌！《Telephone》MV Beyoncé劫獄至經典▼

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

女神中的女王！碧昂絲Beyonce的11種超殺舞台髮型

「別浪費時間在討厭的人，好好投資自己的未來、做真正快樂的自己。」碧昂絲Beyonce獻給畢業生的12堂課

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：10首你應該知道的碧昂絲 Beyoncé冷門歌曲】