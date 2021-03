盤點Beyoncé 10首滄海遺珠！《Sweet Dreams》超正混音將修女帶壞

我們都熟知並熱愛碧昂絲 Beyoncé 的知名單曲:如〈Baby Boy〉、〈Crazy in Love〉、〈Halo〉、〈Run the World (Girls)〉、〈Drunk in Love〉與〈Single Ladies〉等等。這位來自德州休士頓的超級歌手與創作人有著如數家珍之舞場金曲、芭樂歌與冠軍單曲(至今在美國Billboard排行榜上有 10 首),但同時也有著許多歌迷大多都忘記的耀眼時刻,下文我們將回顧 Queen B 較不知名的混音、客座、隱藏與額外單曲。