回顧5首JW離巢前大熱作品　代表作《矛盾一生》曾獲譽頒獎禮遺珠

2015年，JW王灝兒約滿黎明旗下的A Music後決定加盟Sunny Idea，成為她在歌唱事業的轉捩點，其間JW雖只出過大碟《My Tale》，但仍為歌迷唱過不少大熱作品，更於2018年舉行首個紅館演唱會，成績比A Music時代更亮眼。不過，JW在昨晚（29/7）推出新歌《小半生》的同時，亦宣布與Sunny Idea約滿。回顧過去和舊東家合作的5年，相信歌迷對以下5首JW的作品印象特別深刻。

JW宣布離開合作五年的Sunny Idea：這五年實在是非常有意義

《小半生》是JW離開Sunny Idea前最後一首單曲。（JW Instagram圖片）

《矛盾一生》

要數JW近5年的代表作，不得不提轉會後首支主打《矛盾一生》。這首歌一推出就得到容祖兒、周柏豪等歌手捧場，而受年末派台影響，《矛盾一生》被指是當年頒獎禮的滄海遺珠。歌曲在互聯網大熱，成功吸納不少年輕聽眾支持，MV至今更有超過1800萬點擊率。而這首跨年上榜歌，最終亦為JW在翌年各大頒獎禮帶來不同歌曲及歌手獎項。

30歌手自選年度之歌 JW《矛盾一生》完勝

《多少年》

承接2015年的高人氣，JW在2016年開始發力，先後推出《多少年》及《自由飛翔》，完成《矛盾一生》三部曲。相隔4年，JW在眾多情歌中依然獨愛《多少年》，並在不少現場表演選唱。

《你帶著我的青春離去》

「兒時夢繽紛／人簡單／可以笑足一晚」，JW在這5年時間亦推出過不少非情歌，當中又以《你帶著我的青春離去》最能引起共鳴，既帶出校園生活及成年世界的對比，亦讓不少樂迷回想起昔日一起共渡青春的知己。

《逃生門》

JW踏入2019年後雖然產量大減，但亦開始嘗試曲、詞創作，並決心挑戰不同曲風。《逃生門》由周國賢（Endy）作曲，由於曲風極具Endy個人特色，JW坦言錄音時有壓力，幸好獨唱版推出時已經吸引一眾Endy支持者捧場，後來在網民集氣下，二人更推出合唱版。

《原來只因深愛著》

當《矛盾一生》遇上吳業坤（坤哥）成名作《原來她不夠愛我》，便成就合唱歌《原來只因深愛著》。正當今年坤哥轉會到Sunny Idea，正式成為JW同門師弟時，不少樂迷都期待二人再度合作推出新歌，不過隨着JW離巢，二人合作的願景或會落空。