專訪｜魏如萱唱廣東話與盧凱彤有關？〈彼個所在〉背後有洋蔥

魏如萱（娃娃）以專輯《藏著並不等於遺忘》奪下第31屆金曲獎「最佳國語女歌手」！去年娃娃在發行專輯後，接受KKBOX專訪。專訪當天，在見到娃娃後，她露出淺淺的微笑，並以和藹的口吻打了招呼，讓原本有點緊張的氣氛，頓時放鬆了不少，一起來看看娃娃在這張專輯中隱藏些什麼。

+ 4 + 4 + 4

藏著不想講的，透過寫歌宣洩了

魏如萱（娃娃）睽違三年發行新專輯《藏著並不等於遺忘》，專輯概念來自於安徒生故事集同名篇章，談到篇章中的三個小故事，娃娃有感分享，「每篇小故事就跟專輯中每首歌曲要傳遞的一樣，都藏著一些訊息。」她接著補充：「最後會選擇《藏著並不等於遺忘》是覺得很多人會有共鳴，因為多數人在過生活的同時，可能會把自己內心的一面武裝起來。」

專輯叫《藏著並不等於遺忘》，讓人好奇娃娃有沒有藏著不想講的？娃娃想了想說：「我是個很喜歡講的人，講是一個治療的過程，如果一直放心上，我會想不通。」外表給人感覺十分活潑的她，其實內心層面是很細膩的，她接著分享，「但我不喜歡分享不好的事情，前陣子才遇上朋友對我說覺得都看不到我的情緒，但是他說在〈彼個所在〉歌中感覺到我想傳達的。我後來跟他說，『寫歌對我來說是一個宣洩的出口。』」

+ 5 + 5 + 5

〈彼個所在〉抒發心中的想念、〈陪著你〉述說陪伴

〈彼個所在〉想宣洩的是關於想念的心情。娃娃在這首歌以四種語言（國、台、英、粵）抒發對於父親、盧凱彤以及她的貓咪Gaga的想念。談到這首歌，娃娃說她以心中在乎及放不下做為發想而寫。她感性說：「我其實真的無法忘記他們離開，所以我說服自己，與其一直去抵抗想念的感覺，那不如就把它寫出來吧，也許過幾年我會好很多，但我還是希望透過這首歌，紀錄現在的感受，讓他們知道我真的很想念他們！」

↓↓↓魏如萱：「我其實真的無法忘記他們離開…」點圖看〈彼個所在〉MV↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

娃娃還說，雖然這首歌曲跟死亡比較有關係，翻成英文又叫做Heaven（天堂），但死亡也可以解讀成，「你深愛的人到了很遠的地方去旅行，你很想他。」

而專輯中另一首歌〈陪著你〉是關於陪伴。她去年在孕期限定《milk and honey》演唱會上首唱，當時遭逢好友盧凱彤離世，她想藉由這首歌告訴聽歌的人，「每個人在生活上，都會有卡住的時候，但無論發生什麼事，我都會用我的聲音陪著你。」

↓↓↓盧凱彤逝世兩周年 點圖重溫Ellen生前照片↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

跳脫世俗，當媽媽一樣可以很酷！

除了有傳遞想念、陪伴的歌曲外，專輯首波主打〈恐慌症〉是這張專輯中比較重的歌曲，打破世俗對媽媽既定印象。娃娃說：「大家對於媽媽的印象，就是慈祥、溫柔，但我想讓大家知道，當媽媽一樣可以很酷、一樣可以詮釋不同曲風的歌。」她還分享〈恐慌症〉中，後面由她譜寫的短詩《晚間愛人》，她寫很快，也鼓勵在演唱會上，粉絲可以跟她一起唸這段獨白。

《藏著並不等於遺忘》是娃娃晉升為媽媽後的第一張專輯，媽媽的身份，對這張專輯有沒有影響？娃娃驚呼：「當然有！雖然這次專輯中跟之前專輯比起來，自己的創作比較少，但在錄音時，自己情感卻增加很多。」

↓↓↓娃娃為愛兒路易唱出〈兒歌〉！點圖看寶寶的可愛照片↓↓↓

+ 26 + 26 + 26

〈兒歌〉是娃娃在這張專輯唱給兒子路易的歌，作詞人李格弟以「女孩成為媽媽」為靈感。娃娃透露，她在第一次聽到後，便直接說要這首歌曲，作曲則找上黃韻玲。娃娃說：「之前就一直想跟小玲姐合作，剛好在錄製『愛之日常』主題曲〈現在開始做朋友〉遇到她，就想到她的歌曲〈Arthur〉是我很喜歡的歌曲，加上這首歌也是她寫給她小孩的，我就請她幫忙作曲。」

雖然〈兒歌〉不是娃娃自己的創作，但她也透露之後也想親手寫歌給路易，甚至有機會也想跟路易一起寫歌。

創作幕後推手

談到創作，就一定要提到和她長期合作的夥伴陳建騏。她說：「其實一開始我是沒辦法的，是建騏老師一直鼓勵我創作，我才開始嘗試！我覺得創作是需要回到自己內心，所以我都會思考什麼是我可以寫的，或是我想要講的，會去心裡挖一些比較黑暗的東西，很感謝建騏老師在背後推我一把，我才找到一個宣洩的出口。」

她也有寫不出來的時候，像是新專輯中的〈Don’t cry Don’t cry〉她就碰壁過，她分享：「〈Don’t cry Don’t cry〉我一度放棄，沒想到跟建騏老師聊完天後，靈感就來了。」

先後和陳建騏、陳綺貞、陳珊妮等創作人合作，之後還會想找誰合作嗎？娃娃回：「當然會啊，合作的夢幻名單隨著時間陸續增加。原本也有計劃要跟李榮浩合作，但後來因為彼此都很忙，就遺忘了這件事，但我會記得他還欠我一首歌！」

生活上大大小小的事，都是我創作的靈感。

娃娃除了歌手外，還有DJ、演員、作家等多重身份，有粉絲稱她為「斜槓娃娃」。談到「作家」兩字，娃娃表示其實有點困擾，她說，「其實我只是寫了一本書，就莫名變成作家，我覺得作家兩個字重量太大了，會讓我無法撐起。」這些身份，對於娃娃的創作有沒有幫助呢？娃娃表示：「其實我大部分的創作，都是生活上大大小小的事情，所以我還是會持續過好生活，在我的生活中找靈感，這樣來說比較對。」

魏如萱得知奪得金曲歌后即時爆喊！（直播截圖）

平常她也會透過看劇、看書來找靈感，娃娃接著補充說，「好好過生活，過好就會有靈感。生活中即便是傷心難過的事，也值得我們去面對，就跟快樂一樣，痛苦跟悲傷也不用害怕，等時間過了，再回頭看，這些會跟當初在意的不一樣。」

對於之後還有什麼想嘗試的，娃娃透露，如果有機會，想要製作繪本，像有聲書那樣，可以畫給兒童也可以給大人聽。

娃娃表示平常她也會透過看劇、看書來找靈感。（KKBOX授權使用／趙廣絜攝）

多錯多對，努力讓自己堅持到底

訪談尾聲，娃娃分享多年的創作理念，鼓勵新一代有著音樂夢想的人：「我都會一直提醒自己『多錯多對』，因為我不是一個什麼都會的人，凡事努力讓自己堅持到底，不要去想自己不行！」